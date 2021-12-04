«Уберечь от любых притязаний»: как Россия укрепляет оборону арктического пространства

Российские войска на арктическом направлении находятся в высокой степени боевой готовности и способны парировать военные угрозы извне. С таким утверждением выступил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. По его словам, заполярная группировка ВС РФ получает современную военную технику и обновляет инфраструктуру базирования, что позволяет оперативнее реагировать на вызовы в сфере безопасности. Наряду с этим укрепляются и силы Береговой охраны Погранслужбы ФСБ. По мнению экспертов, текущие оборонительные мероприятия позволяют Москве отстаивать свои интересы, связанные с развитием Севморпути и освоением арктических месторождений полезных ископаемых.

Командующий Северным флотом (СФ) адмирал Александр Моисеев заявил о готовности российских войск противостоять военным угрозам в Заполярье и в акватории Северного морского пути. Об этом он сообщил, выступая на XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге.

«В рамках реализации мероприятий, направленных на предотвращение применения военной силы в отношении Российской Федерации, Северный флот, группировки сил (войск) находятся в высокой степени боевой готовности, способны обеспечить благоприятный оперативный режим и выполнить весь спектр задач по парированию военных опасностей и угроз в Арктическом регионе. В том числе на акватории Северного морского пути», — сказал Моисеев.

По словам адмирала, в части Северного флота осуществляется плановая поставка «современных образцов вооружения, военной и специальной техники общего назначения».

Ранее российские войска установили сплошную зону радиолокационного обнаружения и комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой в высоких широтах. Также продолжается реконструкция полярной аэродромной сети и морских гаваней, отметил Моисеев.

По мнению командующего СФ, модернизация военной инфраструктуры в Арктике позволяет оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания и морской экономической деятельности на всей акватории Северного морского пути (СМП).

«Важно отметить, что Северный флот имеет в своём составе группировку морских стратегических ядерных сил. Подчеркну, что Россия рассматривает данное оружие в первую очередь как оружие сдерживания, гарант стратегической стабильности в мире», — подчеркнул адмирал.

«Демонстрация военной силы»

Особое внимание командующий Северным флотом уделил наращиванию военного присутствия США и их союзников в Заполярье. По словам Александра Моисеева, государства НАТО стремятся не допустить доминирования России в высоких широтах «всеми возможными способами, включая демонстрацию военной силы».

«Военно-морские силы США и стран блока НАТО продолжают практику выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей в Баренцево море. Нами отмечается рост продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США», — сообщил Моисеев.

Авиация США на учениях Arctic Challenge-2021

© U.S. Air Force

Так, по состоянию на декабрь текущего года государства Североатлантического альянса провели в Арктике 20 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в то время как в 2020 году и 2019-м было организовано по 18 учений.

В частности, в июне Соединённые Штаты с союзниками организовали крупномасштабные манёвры Arctic Challenge, которые российское посольство в США расценило как провокационные.

«Манёвры Arctic Challenge с участием командования ВВС США в Европе и Африке провокационны. Не способствуют укреплению доверия в Европе. Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона», — говорилось в сообщении на странице диппредставительства РФ в Twitter.

Кроме того, как отметил Моисеев, новым вызовом для безопасности РФ в Арктике стала возросшая активность стратегической авиации Соединённых Штатов. Если в 2016—2018 годах полёты американских дальних бомбардировщиков носили единичный характер, то в 2019—2021 годах они стали выполняться на системной основе с наращиванием интенсивности. В текущем году разведка Северного флота зафиксировала 28 самолётов ВВС США в различных районах высоких широт.

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По словам Моисеева, Вашингтон не скрывает, что рассматривает постоянное военное присутствие в Арктике и возможность применения силы «как составную часть общей политики обеспечения национальной безопасности».

При этом, с точки зрения командующего СФ, «подобные действия носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом».

По данным СВ, на сегодняшний день в высоких широтах располагаются почти 50 объектов военной инфраструктуры США, Канады, Дании, Норвегии и Исландии. В их число входят 22 аэродрома, 23 военно-морских базы и пункта базирования, а также четыре радиолокационных станции (РЛС). На постоянной основе на этих объектах дислоцировано до 19 тыс. человек личного состава.

Моисеев обратил внимание на то, что Россия не располагает таким количеством объектов военной инфраструктуры. Однако, несмотря на это, именно в адрес Москвы почему-то звучат обвинения в милитаризации.

«Отстоять интересы»

Ещё один доклад по вопросам обеспечения безопасности РФ в Заполярье на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» представил заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Владимир Коблов.

По его словам, подразделения ведомства участвуют в постоянных антитеррористических учениях и тренировках, совершенствуют боевую подготовку, в том числе по защите объектов транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Также, как рассказал Коблов, пограничники начали получать современные корабли, адаптированные «под решение всего спектра задач в арктических условиях». Приоритет в дальнейшем развитии средств и возможностей береговой охраны ФСБ он видит в обеспечении круглогодичного мореплавания в приграничном пространстве, что требует строительства ледоколов.

Корабль ледового класса проекта 23550

РИА Новости

© Алексей Даничев

«В этих целях в прошлом году был заложен первый корпус пограничного сторожевого корабля ледового плавания», — сказал Коблов.

По мнению экспертов, речь идёт о патрульном корабле ледового класса «Пурга» проекта 23550 (шифр «Ермак»), который способен нести круглогодичную службу. В конце июля 2020 года его строительство началось на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ).

На церемонии закладки этой платформы руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что корабли проекта 23550 будут иметь большое значение для защиты экономических интересов РФ.

«Огромные ресурсы России в Арктике, Северный морской путь, повышенное внимание иностранных государств к этой зоне России, безусловно, требуют от нас наращивания корабельной группировки для гарантированного решения задач пограничной безопасности», — подчеркнул Кулишов.

Глава Погранслужбы сообщил, что «Пурга» получит самое современное вооружение, навигационное и радиоэлектронное оборудование и сможет совершать походы дальностью до 12 тыс. морских миль (свыше 22 тыс. км).

В настоящее время ещё два корабля проекта 23550 «Иван Папанин» и «Николай Зубов» строятся на «Адмиралтейских верфях», однако они войдут в состав ВМФ. Впрочем, как полагают опрошенные RT эксперты, с ростом интенсивности навигации в высоких широтах в ближайшем будущем для нужд ФСБ может быть заложено ещё несколько кораблей под шифром «Ермак».

«Россия вынуждена реагировать на растущие претензии западных государств укреплением сил Северного флота и Погранслужбы ФСБ. Только так можно отстоять интересы Москвы в развитии Севморпути и освоении богатейших запасов полезных ископаемых на шельфе Северного Ледовитого океана», — пояснил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

По его мнению, стратегическая цель западных государств в высоких широтах заключается в том, чтобы не допустить военного и экономического лидерства Москвы.

Геополитическую ситуацию в Арктике, как считает Козюлин, осложняет отсутствие международных договорённостей по разделу природных богатств этого макрорегиона и правилам обеспечения судоходства. Чтобы добиться наиболее выгодных условий в ходе возможных переговоров, Запад решил последовательно наращивать военное присутствие в Заполярье, говорит аналитик.

Группировка кораблей Северного флота

© Министерство обороны РФ

«Сейчас у каждой страны здесь есть свои аргументы в научном плане, в экономическом плане, в международно-правовом и, конечно же, в военном. Но больше всех военный подход к решению споров поддерживают именно США. Вашингтон рассматривает Арктику в свете геостратегического противоборства с Россией и Китаем. Это часть так называемой политики сдерживания», — отметил Козюлин.

Как заявил в комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, больше всего Соединённые Штаты опасаются переориентации глобальных грузовых потоков с протяжённого южного маршрута (через Индийский океан и Суэцкий канал) на более короткий, который пролегает через Севморпуть.