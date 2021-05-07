«Расширенные возможности поражения»: чем уникальна новейшая российская атомная подлодка «Казань»

Военно-морской флот России пополнился новейшей атомной подлодкой проекта 885М «Казань», предназначенной для поражения широкого спектра морских и наземных целей. Выступая на торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что на крейсере установлено эффективное вооружение, позволяющее выполнять задачи во всех районах Мирового океана. В арсенал «Казани» входят современные электронное и гидроакустическое оборудование, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». В перспективе подлодка может получить гиперзвуковой комплекс «Циркон». Как отмечают эксперты, «Казань» — полностью отечественная субмарина и превосходит по совокупности характеристик зарубежные атомоходы.

В состав Военно-морского флота России вошла многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань», которая относится к проекту 885М (шифр «Ясень-М»). На прошедшей в Северодвинске торжественной церемонии поднятия Андреевского флага главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что благодаря своему вооружению крейсер способен выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

«Сегодня мы поднимаем Военно-морской флаг на новейшем атомном подводном крейсере «Казань», который является головным в серии кораблей нового поколения. Проект АПК (атомного подводного крейсера. — RT) «Казань» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана», — цитирует Евменова пресс-служба Минобороны РФ.

На церемонии в Северодвинске присутствовал экипаж АПЛ и её командир — капитан 1-го ранга Александр Бекетов. Главком ВМФ выразил уверенность, что моряки будут «с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России».

«Абсолютно новый и технически сложный проект»

Последние годы «Казань» проходила в Белом море проверку на соответствие заявленным характеристикам. В частности, моряки провели ходовые испытания подлодки в надводном и подводном положениях, осуществили замеры ряда технических параметров, в том числе шумности подводного передвижения. Также экипаж субмарины протестировал ударное вооружение.

«Казань» была заложена в 2009 году, но запланированные сроки её передачи ВМФ неоднократно переносились. В беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил задержку необходимостью проверки большого количества новых технических решений, которые интегрированы в АПЛ проекта 885М.

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Как пояснил эксперт, строительство и испытания головной подлодки усовершенствованного или нового проекта — это всегда сложный многоступенчатый процесс.

«Строительство современного типа атомной подводной лодки всегда занимает значительное время, потому что серия только начинается, и, безусловно, это влияет на сроки. Это общемировая практика, таковы реалии современного прогресса в сфере создания такой сложной военно-морской техники, как АПЛ», — пояснил Коротченко.

С точки зрения эксперта, для отечественной судостроительной промышленности и Минобороны РФ доработка атомоходов до состояния, которое позволяет эффективно выполнять боевое дежурство на просторах Мирового океана, является приоритетом. По этой причине нет большого смысла оглядываться на первоначальные дедлайны.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев также назвал закономерным перенос сроков поднятия Андреевского флага на «Казани». Возникшие трудности он объяснил наличием большого количества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и налаживанием масштабной производственной кооперации.

«Нужно понимать, что семейство АПЛ «Ясень» — это абсолютно новый и технически сложный проект для нашей промышленности. Кооперация буквально создавалась с нуля, а это сотни предприятий из различных отраслей. На поиск исполнителей и отработку механизма поставок, конечно же, ушло много времени. К тому же наверняка пришлось отказаться от применения импортных комплектующих», — заявил Корнев.

«Разумный компромисс»

«Казань» — головная атомная подлодка четвёртого поколения проекта 885М, разработанного в стенах АО «СПМБМ «Малахит» (Санкт-Петербург). Строительство атомных субмарин данного класса ведётся на мощностях АО «ПО «Севмаш» (Северодвинск).

Многоцелевые АПЛ предназначены для поражения боевых надводных кораблей, транспортных средств, подводных лодок и наземных объектов противника. «Ясень» оснащён восемью вертикальными пусковыми установками, которые обеспечивают возможность залповой стрельбы высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» дальностью до 1500 и 300 км.

Экипаж атомной субмарины проекта 885М

© Министерство обороны РФ

Как отмечается на сайте «Малахита», эти боеприпасы позволяют «уничтожать групповые и сильно защищённые цели, в том числе оснащённые системами противоракетной обороны». Также ударное вооружение АПЛ проекта 885/885М представлено 30 торпедами калибра 533 мм.

Тактико-технические характеристики «Казани» и обновлённого «Ясеня» не разглашаются. Однако, как считают опрошенные RT эксперты, по массе, габаритам, ударному вооружению, конструктивным и скоростным свойствам модернизированная АПЛ аналогична субмарине проекта 885 «Северодвинск», вступившей в строй Северного флота в июне 2014 года.

Отличия касаются главным образом бортового оборудования — электронной аппаратуры и гидроакустических средств, отмечают аналитики.

Длина «Ясеня» составляет около 139 м, ширина — около 13 м, осадка — 10 м, надводное водоизмещение — 8,6 тыс. т, подводное — до 13,8 тыс. т, автономность плавания — порядка 100 суток. Многоцелевая подлодка может погружаться на глубину до 600 м и развивать под водой скорость в пределах 31 узла (57,4 км/ч).

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На сайте «Малахита» сообщается, что АПЛ проекта 885 имеет «смешанный архитектурно-конструктивный тип с однокорпусной конструкцией на части длины с прочным корпусом, выполненным из стали с высоким пределом текучести».

Как пояснил Дмитрий Корнев, петербургские инженеры отошли от традиционной для советской школы двухкорпусной схемы изготовления АПЛ, предполагавшей наличие прочной и лёгкой оболочек, между которыми находились балластные цистерны.

«Двухкорпусная схема априори более плавучая и выносливая к механическим повреждениям, но более затратная и имеет относительно высокую шумность. На мой взгляд, в «Ясене» был найден разумный компромисс: двумя корпусами закрыты нос подлодки и элементы конструкции вблизи пусковых установок, то есть те части, которые подвергаются наибольшим нагрузкам», — рассказал Корнев.

Корпус проекта 885/885М делится прочными переборками на восемь отсеков: главный командный пункт, торпедный, жилой, электро-механический, ракетный, реакторный, турбинный и отсек вспомогательных механизмов.

«Для создания оптимальных условий для работы гидроакустического комплекса торпедные аппараты вынесены из носовой оконечности и расположены под углом к диаметральной плоскости. В носовой оконечности расположена сферическая антенна ГАК (гидроакустического комплекса. — RT) большого диаметра», — отмечается в материалах «Малахита».

В свою очередь, в некоторых СМИ встречается информация о том, что переданная флоту «Казань», как и семейство российских атомных крейсеров «Борей», оснащена гидроакустикой нового поколения — комплексом МГК-600Б «Иртыш-Амфора-Б-055». По словам журналистов, данное изделие представляет собой единый автоматизированный цифровой ГАК с высокой скоростью обработки сигналов и дальностью действия 320 км. Уникальная система может сопровождать одновременно не менее 30 гидроакустических целей.

Эксперты подчёркивают, что качество гидроакустического оборудования играет чрезвычайно важную роль для выполнения атомной подлодкой поставленных задач на просторах Мирового океана. ГАК используется для обнаружения противника, классификации целей, шумопеленгования, измерения толщины льда, обнаружения мин и торпед, поиска полыньи для безопасного всплытия и пуска ракет.

Рубка и надводная часть корпуса АПЛ «Казань»

© АО «СПМБМ «МАЛАХИТ»

По информации «Малахита», к новому поколению относится и главная энергетическая установка подлодок проекта 885/885М. Она состоит из одного водо-водяного реактора и блочного одновального паротурбинного агрегата «с широким резервированием механизмов и оборудования» и обеспечивает снижение акустических параметров носителя.

Ещё одно техническое новшество в семействе «Ясень» — всплывающая спасательная камера, предназначенная для эвакуации всего экипажа «с глубин вплоть до предельной». Эксперты предполагают, что данное устройство было доработано отечественными специалистами с учётом опыта аварий и происшествий на отечественных и зарубежных субмаринах.

«Компонента ударной мощи»

По информации Минобороны РФ, подлодки проекта 885М «станут важной компонентой ударной мощи» ВМФ и смогут эффективно действовать в составе группировок на любом удалении от пунктов базирования.

«В проекте АПЛ («Ясень-М». — RT) применён ряд технических решений, ранее не использовавшихся в отечественном подводном судостроении... Элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированного оборудования и систем жизнеобеспечения является исключительно российской», — подчёркивается в материалах военного ведомства.

В ближнесрочной перспективе атомоходы проекта 885М станут основными многоцелевыми АПЛ Военно-морского флота России. В настоящее время ведётся строительство семи таких субмарин: «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск», «Воронеж», «Владивосток».

Эксперты ожидают, что изготовление и испытания данных субмарин не займут много времени по причине того, что проверка технических решений и отработка кооперационных связей успешно завершились при создании головного атомохода.

«Официальная передача «Казани» ВМФ позволяет сделать вывод о том, что основные трудности для последовательной реализации планов по проекту «Ясень-М» позади. Эта современная, полностью российская АПЛ, которая, на мой взгляд, по совокупности возможностей превосходит все имеющиеся сейчас за рубежом типы атомных субмарин», — подчеркнул Корнев.

Эксперт считает, что ввод в строй подлодок проекта 885М заметно усилит боевые возможности Военно-морского флота. По мнению Корнева, в перспективе АПЛ «Ясень-М» должна получить в арсенал гиперзвуковую ракету «Циркон». В настоящее время данный боеприпас ещё проходит испытания.

Игорь Коротченко также уверен, что появление атомоходов проекта 885М повысит ударный и оборонительный потенциал ВМФ России. По его словам, усовершенствованные «Ясени» обладают «расширенными возможностями поражения» надводных и подводных объектов.

«Ясени» существенным образом укрепят позиции российского Военно-морского флота, позволят более эффективно и качественно выполнять поставленные задачи. С вводом в строй новых АПЛ ВМФ получит очень существенное обновление потенциала подводных атомных сил» — заключил Коротченко.