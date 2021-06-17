США опасаются «милитаризации» Арктики со стороны России

Высокопоставленный представитель администрации США после саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена заявил, что Соединённые Штаты опасаются «милитаризации» Арктики со стороны России.

Об этом он сказал на борту президентского самолёта Байдена.

«Есть две обеспокоенности. Одна — шаги, которые, как мы видели, предпринимает Россия, которые свидетельствуют, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным пожеланиям — обеспечить, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что отдельным вопросом, беспокоящим Вашингтон, является Северный морской путь.

«Поскольку лёд тает так быстро и поскольку путь сейчас проходим намного больше времени в году, это вызовет рост движения, а это, в свою очередь, может потенциально привести к большей вероятности инцидентов, недопонимания, просчётов», — добавил он.

Ранее Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT, по итогам переговоров в Женеве с Байденом заявил, что стороны подробно обсуждали тему Арктики.