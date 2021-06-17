США опасаются «милитаризации» Арктики со стороны России

Короткая ссылка
Высокопоставленный представитель администрации США после саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена заявил, что Соединённые Штаты опасаются «милитаризации» Арктики со стороны России.
США опасаются «милитаризации» Арктики со стороны России
  • globallookpress.com

Об этом он сказал на борту президентского самолёта Байдена.

«Есть две обеспокоенности. Одна — шаги, которые, как мы видели, предпринимает Россия, которые свидетельствуют, что она заинтересована в большей милитаризации региона, и мы считаем, что это прямо противоречит нашим заявленным пожеланиям — обеспечить, чтобы Арктика оставалась регионом мирного сотрудничества», — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что отдельным вопросом, беспокоящим Вашингтон, является Северный морской путь.

«Поскольку лёд тает так быстро и поскольку путь сейчас проходим намного больше времени в году, это вызовет рост движения, а это, в свою очередь, может потенциально привести к большей вероятности инцидентов, недопонимания, просчётов», — добавил он.

Ранее Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT, по итогам переговоров в Женеве с Байденом заявил, что стороны подробно обсуждали тему Арктики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить