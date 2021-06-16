Путин и Байден подробно обсуждали тему Арктики

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT, по итогам переговоров в Женеве с американским лидером Джо Байденом заявил, что стороны подробно обсуждали тему Арктики.

«Эту тему мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имею в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных», — сказал Путин.

Он отметил, что использование Северного морского пути регулируется международным правом.

«Собственно говоря, это два основных акта: Конвенция по морскому праву 1982 года, по-моему, и Полярный кодекс, состоящий из нескольких документов и ратифицированный в 2017 году. Я обратил внимание наших партнёров на то, что мы, Россия, намерены в полном объёме придерживаться этих международных правовых норм», — сказал Путин.

По его словам, Россия готова оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом.