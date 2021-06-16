Путин и Байден подробно обсуждали тему Арктики

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента RT, по итогам переговоров в Женеве с американским лидером Джо Байденом заявил, что стороны подробно обсуждали тему Арктики.
Путин и Байден подробно обсуждали тему Арктики
  • Reuters

«Эту тему мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имею в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных», — сказал Путин.

Он отметил, что использование Северного морского пути регулируется международным правом.

«Собственно говоря, это два основных акта: Конвенция по морскому праву 1982 года, по-моему, и Полярный кодекс, состоящий из нескольких документов и ратифицированный в 2017 году. Я обратил внимание наших партнёров на то, что мы, Россия, намерены в полном объёме придерживаться этих международных правовых норм», — сказал Путин.

По его словам, Россия готова оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить