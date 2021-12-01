«Красные береты»: какое значение имеет военная полиция для развития российской армии

10 лет назад в структуре Минобороны РФ было сформировано Главное управление военной полиции. В задачи этого правоохранительного института входят поддержание дисциплины, правопорядка, профилактика правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения. Функционирование военной полиции привело к снижению дисциплинарных и иных видов правонарушений в войсках. Помимо контролирующих задач внутри ВС РФ, «красные береты» несут службу в Сирии и Нагорном Карабахе. По мнению экспертов, военная полиция РФ является современным правоохранительным институтом, полностью отвечающим возложенному на него функционалу.

1 декабря 2011 года в системе Минобороны РФ появилось Главное управление военной полиции (ГУ ВП). Первоначально деятельность «красных беретов» регламентировали акты военного ведомства, но позже была принята законодательная база на федеральном уровне.

Так, в декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ВП. Нижняя палата парламента и Совет Федерации приняли его в конце января 2014 года. 4 февраля документ вступил в юридическую силу. Основой для формирования органов ВП стали военные комендатуры.

Военная полиция России представляет собой правоохранительный институт в составе Вооружённых сил. Главным образом его деятельность направлена на обеспечение воинской дисциплины, правопорядка, профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения и военных учений.

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ВП осуществляет полномочия органа дознания. Таких специалистов готовят на прокурорско-следственном факультете Военного университета Минобороны РФ в Москве.

Также «красные береты» используются для борьбы с дезертирством, задержания и конвоирования военнослужащих-нарушителей к месту отбывания наказания, могут привлекаться к антидиверсионным и антитеррористическим мероприятиям. Помимо этого, военные полицейские ведут борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Отбор кандидатов на службу в военную полицию на должности рядового и сержантского состава производится только на контрактной основе, а офицерские погоны нередко получают военнослужащие с высшим юридическим образованием. Будущие «красные береты» проходят строгий отбор. В частности, серьёзно проверяются их морально-психологические качества и уровень физподготовки.

На сегодняшний день военная полиция РФ имеет трёхуровневую структуру: Главное управление, региональные и территориальные органы и воинские части непосредственного подчинения начальнику ГУ ВП генерал-полковнику Сергею Кураленко.

«Правоохранительный институт»

Законопроекты о создании российской военной полиции появились ещё в 1990-е годы. Первый такой документ инициировала Генпрокуратура, затем поступали предложения от депутатов Госдумы. Однако они так и не были приняты.

В 2005 году о необходимости появления военной полиции для борьбы с неуставными отношениями заявлялось в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина. 31 января 2006 года в ходе пресс-конференции Владимир Путин выступил за ужесточение контроля за соблюдение законности в армии.

Военнослужащие ВП

© Минобороны России

Как отметил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, законодательное оформление военной полиции шло непросто.

«Учитывая хаос, творившийся в 1990-х, создать в российской армии новую правоохранительную систему было нереально. В 2000-е годы, на мой взгляд, был этап, на котором не без трудностей проходила работа по определению полномочий ВП. Но результатом этого процесса стало создание совершенно адекватного правоохранительного института в структуре Минобороны», — пояснил Подберёзкин.

По словам Подберёзкина, до появления военной полиции правоохранительные функции в армии были возложены на органы военной прокуратуры и комендатуры, размещавшиеся в крупных гарнизонах.

«Требовалось изменить систему и создать институт со специализированными функциями, что и было сделано. Военная полиция позволила более оперативно реагировать и пресекать нарушение закона. К тому же ВП обзавелась собственным арсеналом, который позволяет поддерживать правопорядок в воинских частях и успешно выполнять задачи в зонах конфликтов за рубежом», — подчеркнул Подберёзкин.

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По информации Минобороны РФ, на вооружении российской военной полиции находятся внедорожники УАЗ «Патриот», комплексы связи, различные образцы стрелкового оружия, бесствольные пистолеты «Оса», электрошокеры «Гюрза», «Парализатор» и ЭШУ-200, специальные средства индивидуальной защиты «Авангард» и «Партнёр», наручники, светошумовые и шумовые ручные гранаты.

Как показывает практика, деятельность военной полиции позволяет улучшить ситуацию с законностью и правопорядком, отметил в разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Например, по состоянию на сентябрь 2021 года в Центральном военном округе, число преступлений и правонарушений среди военнослужащих сократилось на 43%, а количество нарушений воинской дисциплины в гарнизонах — на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику недавно привела газета «Красная звезда».

«За время существования военной полиции в российской армии снизилось количество дисциплинарных и иных нарушений. Это было полезное решение (создать военную полицию. — RT). Оно укрепило порядок в войсках, позволило предотвратить многие происшествия и преступления», — пояснил Мураховский.

«Мир и спокойствие»

В конце августа на заседании коллегии военного ведомства РФ министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил деятельность «красных беретов». Он сообщил, что благодаря работе ВП аварийность армейской техники удалось снизить на 29% и полностью исключить ДТП, связанные с неисправностью транспортных средств.

Также Шойгу заявил, что подразделения военной полиции качественно выполняют миротворческие функции в Нагорном Карабахе и специальные задачи в Сирии.

«Участвуя в решении задач по примирению враждующих сторон вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, подразделения военной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения по «Лачинскому коридору» и правопорядок в городах Степанакерт и Мардакерт», — уточнил министр обороны РФ.

Сотрудник военной полиции

© Минобороны России

«Красные береты», переброшенные в Нагорный Карабах в ноябре прошлого года в рамках трёхстороннего соглашения, входят в состав миротворческого контингента ВС РФ. На них возложены задачи патрулирования вдоль линии соприкосновения, сопровождения колонн и грузов.

Однако первым боевым опытом «красных беретов» считается миссия в Сирии, которая осуществляется с декабря 2016 года. Ключевым задачами российской военной полиции в арабской республике являются поддержание безопасности в зонах деэскалации и оказание гуманитарной помощи местному населению.

В САР сотрудники ВП развернули 26 наблюдательных постов и 8 контрольно-пропускных пунктов. Также «красные береты» вместе с сирийскими и турецкими военнослужащими следят за ситуацией на стратегически важной трассе М4, связывающей города Алеппо и Латакию.

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Кроме того, военная полиция в Сирии занимается охраной российских и врачей и военнослужащих.

Именно благодаря российским «красным беретам», дислоцированным в Сирии, возобновилась деятельность миротворческих сил ООН на Голанских высотах в районе линии разграничения между Сирией и Израилем. Голубые каски были развёрнуты там в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года.

Как заявил 1 декабря в интервью «Красной звезде» начальник ГУ ВП Сергей Кураленко, военные полицейские России «несут мир и спокойствие в дома сирийских граждан».

«Воины в красных беретах всегда с самой высокой мерой ответственности выполняют задачи по охране гуманитарных акций, обеспечению правопорядка в освобождённых районах, демонстрации флага России во всех уголках Сирийской Арабской Республики в ходе патрулирований. Благодаря им граждане Сирии знают: где флаг России — там мир», — сказал Кураленко.

Как полагает Алексей Подберёзкин, без подразделений ВП Россия столкнулась бы с множеством трудностей при выполнении задач в Сирии и Нагорном Карабахе. По мнению эксперта, деятельность «красных беретов» внесла значительный вклад в обеспечение безопасности в этих регионах.

Патруль российской военной полиции в провинции Идлиб

РИА Новости

© Михаил Алаеддин

«Я думаю, что за рубежом военная полиция России проявила себя с самой лучшей стороны — прежде всего как защитник гражданского населения и посредник между военными и местными жителями», — заявил Подберёзкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Мураховский. Как полагает собеседник RT, «красные береты» в Сирии и Нагорном Карабахе эффективно контролируют режим прекращения огня, оказывают гуманитарную помощь местным жителям и способствуют восстановлению экономики в районах пребывания.

«За рубежом военная полиция РФ реализует такую немаловажную задачу как обеспечение движения воинских колонн по дорогам общего пользования и проводит гражданские автомобили, оказывая тем самым большую помощь местному населению», — подчеркнул Мураховский.