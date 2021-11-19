«Воздушный подрыв»: как совершенствуется российское автоматическое гранатомётное вооружение

В России будет разработан новый автоматический гранатомётный комплекс калибра 40/45 мм. Об этом RT заявили в пресс-службе АО «Технодинамика». Работы начнутся после принятия на вооружение ВС РФ комплекса 6С19 (6Г27) «Балкан» — на сегодняшний день этот гранатомёт считается лучшим в мире. Особенность нового комплекса будет заключаться в воздушном подрыве боеприпасов, что значительно повысит его огневую эффективность. Также, по мнению аналитиков, отечественная оборонная промышленность интенсивно работает над укрупнением калибра снарядов и повышением мощи их боевой части.

Специалисты «НПО «Прибор» имени С.С.Голембиовского» (Москва) планируют разработать новый автоматический гранатомётный комплекс калибра 40/45 мм с воздушным подрывом боеприпасов. Работы стартуют после принятия на вооружение российской армии комплекса 6С19 (6Г27) «Балкан». Об этом сообщили RT в пресс-службе АО «Технодинамика» (входит в «Ростех»), частью которого является «Прибор».

«После принятия на вооружение автоматического гранатомёта «Балкан» калибра 40 мм нашим следующим шагом станет создание на его базе нового гранатомётного комплекса калибра 40/45 мм с воздушным подрывом гранат, что, в свою очередь, позволит значительно повысить эффективность при решении типовых боевых задач», — заявили RT в холдинге «Технодинамика».

«Значительный шаг вперёд»

Как рассказал в комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, схема воздушного подрыва, которую планируют реализовать специалисты «Прибора», существенно увеличит огневую мощь перспективного гранатомёта.

«Воздушный подрыв позволяет эффективнее поражать цель. Суть в том, что происходит детонация боеприпаса в воздухе до контакта с целью, так называемый неконтактный подрыв. При такой детонации увеличивается площадь поражения и более равномерно распределяются поражающие элементы. В целом это значительный шаг вперёд, который сделает данный комплекс лидером среди зарубежных аналогов», — отметил Бутырин.

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Как предполагает военный обозреватель, перспективный гранатомёт калибра 40/45 мм будет легче, проще в эксплуатации, удобнее для транспортировки и переноски военнослужащими в сравнении с предшественником. Также комплекс получит более широкий набор боеприпасов, что позволит выполнять самые разные задачи на театре военных действий (ТВД), уверен Бутырин.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT объяснил необходимость создания нового гранатомёта несколько затянувшейся разработкой «Балкана» и необходимостью совершенствования боеприпасов с целью увеличения их калибра и повышения поражающей мощи, в том числе с помощью интеграции механизма детонации в воздухе.

«Сейчас из гранатомёта не всегда просто уничтожить живую силу противника, засевшую, например, в окопе. Боеприпасы могут не долететь, либо, наоборот, перелететь. В этой ситуации предпочтительно использовать снаряды с механизмом замедления детонации — они обеспечивают подрыв над окопом. В таком случае пехота точно не избежит поражения», — пояснил Леонков.

В начале ноября «Ростех» выпустил материал, посвящённый 80-летию деятельности «Прибора» (при основании в 1941 году — завод № 398). В нём сообщалось, что предприятие разработало комплекс дистанционного управления временем подрыва снарядов (КДУВПС).

Данное изделие было создано для 30-мм боеприпасов боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Но, как полагают эксперты, те же самые технологии могут быть интегрированы и в снаряды для перспективного гранатомёта.

Как сообщает «Ростех», эксперименты показали существенное преимущество комплекса управляемого подрыва над штатным комплексом с контактным подрывом снарядов.

Армейский автоматический гранатомёт

РИА Новости

© Илья Питалев

«Экспериментальная оценка повышения эффективности по совокупности боевых задач составила от 2,5 до 7 раз», — говорится в материале госкорпорации.

В настоящее время в российской армии эксплуатируются гранатомёты калибра 30 мм АГС-17 «Пламя» и АГС-30, принятые на вооружение в 1970-е и 1990-е годы соответственно. В 2014 году их арсенал пополнился новым осколочным снарядом ВОГ-30Д, увеличивший дальность стрельбы на 25% за счёт оптимизации аэродинамической формы гранаты.

«АГС-17 и АГС-30 — достойные образцы отечественной оружейной мысли. Например, АГС-17 по-прежнему широко применяется в разных локальных конфликтах. Однако эволюция средств защиты военной техники и пехоты подсказывает необходимость укрупнения калибра, увеличения мощи боевой части. Могущество 30-мм боеприпаса постепенно утрачивает эффективность на поле боя», — подчеркнул Леонков.

Непревзойдённый «Балкан»

Наиболее современным автоматическим гранатомётом опрошенные RT эксперты назвали 40-мм комплекс «Балкан». Именно это оружие, как считают аналитики, является наиболее подходящей моделью для разработки нового гранатомётного комплекса. По их мнению, на сегодняшний день 6С19 — самое эффективное средство поражения в мире в своём классе.

Масса «Балкана» на станке с прицелом без патронной коробки составляет 32 кг, скорострельность — до 400 выстрелов в минуту, гарантийный ресурс — 4 тыс. выстрелов.

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В материале «Ростеха», посвящённом 80-летию «Прибора», сообщалось, что по дальности стрельбы и могуществу боеприпасов «Балкан» почти в два раза превосходит лучшие зарубежные аналоги.

При этом масса 40-мм гранатомёта почти такая же, как у АГС-17, выполненного в меньшем калибре. «Балкан» может вести огонь короткими (до 5 выстрелов) и длинными (до 10 выстрелов) очередями, а также держать непрерывный режим стрельбы до окончания боеприпасов.

«6С19 «Балкан» отличается от предшественника АГС-17 прежде всего большим калибром — 40 миллиметров против 30. По данному показателю он превосходит и зарубежные аналоги…. В боекомплект входят три патронные коробки по 20 выстрелов с осколочной гранатой в каждой», — сообщается в материале «Ростеха».

На сайте «Прибора» говорится, что их детище предназначено для уничтожения живой силы противника и подавления его огневых средств, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и «за естественными складками местности».

Помимо этого, боевой мощи «Балкана» достаточно для поражения «объектов военной техники» — автомобилей, пусковых установок, радиолокационных станций. Стрельба может вестись как настильной, так и навесной траекториями.

В боекомплект гранатомёта входят выстрелы с осколочной гранатой 7П39 с предельной дальностью 2500 м, а также ряд других боеприпасов.

Гранатомётный комплекс 6С19 (6Г27) «Балкан»

© АО «НПО «Прибор» имени С.С. Голембиовского»

В «Ростехе» отмечают, что создание «Балкана» было продиктовано необходимостью оснащения российской армии автоматическим гранатомётом более крупного калибра. В 2016 году была изготовлена партия из шести единиц этого оружия и 4 тыс. боеприпасов для проведения опытной войсковой эксплуатации.

На сегодняшний день 6С19 рекомендован к принятию на вооружение. Как ожидают эксперты, официально в арсенал ВС РФ гранатомёт поступит до конца текущего года.

«В условиях ближнего боя»

Как полагает Александр Бутырин, гранатомётное вооружение сохраняет своё прежнее значение на поле боя — уничтожение живой силы и огневых точек противника. Однако в современных условиях нередко требуется, чтобы гранатомёт мог наносить более серьёзный ущерб, в том числе военной техники — бронеавтомобилям, БТР и даже БМП.

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Ещё одним важным требованием к гранатомётам является компактность и мобильность, отмечает Бутырин. Данному критерию соответствует малогабаритный гранатомётный комплекс (МГК) «Бур», представленный в августе на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» на стенде холдинга «Высокоточные комплексы».

Масса «Бура» составляет 3,5 кг, максимальная дальность стрельбы — 950 м, минимальная — 25 м, калибр — 62 мм, допустимое количество выстрелов из одного пускового устройства — не менее 500.

Холдинг называет «Бур» «новым универсальным штурмовым оружием». Выстрелы из него производятся реактивными снарядами фугасного и осколочно-фугасного типов. Они позволяют выводить из строя пехоту и легкобронированную технику на площади не менее 50 кв. м. и 80 кв. м.

«Стрельба из «Бура» практически лишена отдачи. Комплекс характеризуется высокой надёжностью и безопасностью в обращении. Изделие удобно при транспортировании, передвижении по сильно пересечённой местности и авиадесантировании», — сообщили RT на «Армии-2021» в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

Как говорится на сайте «Рособонэкспорта», при скромных массогабаритных характеристиках МГК имеет высокую поражающую эффективность. Алексей Леонков заявил, что конструкторы «Бура» многое позаимствовали у легендарного реактивного пехотного огнемёта «Шмель».

«Бур» и АГС и «Балкан» — это всё-таки разные комплексы, хотя они и относятся к гранатомётному вооружению. Отличие МГК в том, что он комплектуется реактивными выстрелами одноразового применения и дальность у него меньше. Но при этом он лёгок и эффективен в различных условиях ближнего боя», — заключил Леонков.