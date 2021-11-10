«Уникальный пример эффективного влияния»: что изменилось в Карабахе через год после заключения трёхстороннего соглашения
- Колонна российских миротворческих войск в Карабахе
- AP
- © Sergei Grits
Год назад в Кремле лидеры РФ, Азербайджана и Армении заключили трёхстороннее соглашение, положившее конец вооружённому противостоянию в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение режима прекращения огня и реализацию комплекса политических мер.
Трёхстороннее соглашение признавало суверенитет Баку над семью территориями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР): Лачинским, Агдамским, Зангиланским, Губадлинским, Кельбаджарским, Физулинским и Джебраильским районами.
Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора развёртывался миротворческий контингент из состава войск 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. В общей сложности Москва разместила 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
«Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — говорилось в соглашении.
Согласно документу, Ереван обязался гарантировать безопасность сообщения между западными районами Азербайджана и анклавной Нахичеванью. По согласованию сторон в регионе может быть построена новая транспортная артерия по Лачинскому коридору, которая свяжет НКР с Арменией. Его охрану будет осуществлять миротворческий контингент РФ.
Кроме того, трёхстороннее соглашение предусматривало снятие блокады всех экономических и транспортных связей в регионе, обмен военнопленными, заложниками и телами погибших.
В МИД РФ расценили трёхстороннее соглашение как «коренной перелом в нагорнокарабахском урегулировании». С точки зрения российского внешнеполитического ведомства, благодаря достигнутым договорённостям появились условия «для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».
«Нет вины народов»
Крупномасштабный вооружённый конфликт между армянскими формированиями и азербайджанской армией вспыхнул 27 сентября 2020 года и закончился спустя шесть недель после падения Шуши — города, расположенного вблизи Степанакерта, столицы НКР.
Количество жертв Азербайджана, по официальным данным, составило около 3 тыс., несколько большие потери, как заявил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, понесла армянская сторона.
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- AP
Предыдущее крупномасштабное сражение за контроль над Карабахом развернулось в первой половине 1990-х годов. Тогда оно закончилось победой армянских формирований. Война сопровождалась взаимными этническими чистками, грабежами, голодом, исходом сотен тысяч беженцев и масштабными разрушениями.
Истоки нынешнего этнополитического карабахского конфликта необходимо искать в советском периоде, когда территория карабахского плато была включена в состав Азербайджанской ССР, несмотря на преобладание армянского населения, отмечают эксперты.
Административные границы Карабаха постоянно менялись, и в 1930-е годы он оказался территориально оторван от Армянской ССР. В конце 1980-х годов в регионе возникло мощное движение за выход из состава Азербайджана, что привело в итоге к кровопролитию.
«В карабахском кризисе, как и в других этнотерриториальных конфликтах, нет вины народов. Подобные конфликты, как правило, являются следствием определённых геополитических причин и решений политических элит, которые, пытаясь реализовать свои амбиции, отодвигали на второй план всё рациональное и здравое», — отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
По словам эксперта, в трёхстороннем соглашении Москва в определённом смысле реализовала так называемую казанскую формулу — разработанный ранее проект урегулирования карабахского кризиса. Документ предусматривал передачу Баку семи районов НКР в обмен на гарантии безопасности и временный статус для непризнанной республики.
Денисов подчеркнул, что именно Москва сыграла ключевую роль в прекращении второй карабахской войны и заложила основу для долгосрочной нормализации ситуации.
«Идеальных соглашений не бывает, но самое главное, что удалось остановить кровопролитие. Да, отдельные инциденты, связанные с попытками нарушить перемирие, наблюдались, однако в стратегическом плане за год ничего в худшую сторону не изменилось. Наоборот, наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорит Денисов.
Помимо контроля за режимом прекращения огня, важнейшей задачей российской миротворческой миссии в Карабахе стало разминирование. Как пояснил Денисов, во время войны боеприпасы зачастую устанавливались в хаотичном порядке, без составления соответствующих карт.
Заминированным оказались не только отданные Азербайджану территории, но и Степанакерт с окрестностями, откуда после взятия Шуши уходили многочисленные беженцы.
По состоянию на начало ноября 2021 года российские войска очистили в НКР от боеприпасов 2,3 тыс. га территории, 683 км дорог, 1937 зданий. В общей сложности было нейтрализовано свыше 26 тыс. взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается как в непризнанной республике, так и в Агдамском районе, где работает миссия центра операций особого риска МЧС России «Лидер».
- Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха
- © Министерство обороны РФ
«Не отмеченные на картах минные поля всегда являются огромной проблемой, не позволяющей наладить нормальную и безопасную жизнь после прекращения боевых действий. К тому же, как показывает практика, жертвами мин становятся преимущественно гражданские. Поэтому разминирование стало одной из ключевых задач российской миротворческой миссии», — пояснил Денисов.
Как следует из материалов Минобороны РФ, приход российских миротворцев способствовал массовому возращению беженцев в Степанакерт и другие населённые пункты, восстановлению разрушенных зданий и коммуникаций, налаживанию хозяйственной деятельности в НКР. Также российские миротворцы оказывают гуманитарную помощь жителям Карабаха.
«Механизмы взаимодействия»
Помимо российских миротворцев, ещё одной структурой, которая следит за режимом прекращения огня в Карабахе, является Совместный российско-турецкий центр (СРТЦ). Он был открыт в конце января в Агдамском районе. В этой структуре несут службу 60 российских и такое же количество турецких офицеров.
Для круглосуточного мониторинга обстановки военнослужащие РФ применяют БПЛА «Орлан-10» и «Форпост», оснащённые современной аппаратурой для наблюдения за различными типами объектов в любое время суток. Если будет зафиксировано нарушение перемирия, то офицеры СРТЦ должны принять совместное решение по нейтрализации угрозы безопасности.
В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что деятельность российско-турецкого центра вносит большой вклад в поддержание стабильной ситуации на линии соприкосновения. По мнению эксперта, вовлечение Анкары в миротворческий процесс является необходимой мерой.
«Всем известно, что Турция оказала масштабную военную помощь Баку в период шестинедельного конфликта. Заметно усилилось и её политическое влияние на азербайджанское руководство. Это обстоятельство невозможно игнорировать, и потому, на мой взгляд, Москва приняла единственно верное решение — вовлечь Турцию в работу по мониторингу соблюдения режима прекращения огня», — сказал Михайлов.
Эксперт полагает, что своеобразным фундаментом для результативного российско-турецкого сотрудничества по Карабаху послужил опыт взаимодействия двух государств в сирийском конфликте, где нередко удавалось находить решения по самым сложным вопросам.
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- AP
- © Sergei Grits
Как считает Денис Денисов, российская миротворческая миссия должна послужить примером для других государств и международных организаций. По его словам, за последние десятилетия ни в одной горячей точке мира не удавалось столь эффективно контролировать соблюдение режима прекращения огня, как в Карабахе.
«Миротворческая операция России в Карабахе — уникальный пример эффективного влияния на ситуацию в зоне конфликта. Такого результата удалось добиться благодаря тому, что Москва нашла механизмы взаимодействия со всеми сторонами конфликта и Турцией, выбрала наиболее подходящие методы и средства наблюдения, и, конечно же, залогом успеха стали добрые и доверительные отношения миротворцев с местными жителями», — подытожил Денисов.
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