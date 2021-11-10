«Уникальный пример эффективного влияния»: что изменилось в Карабахе через год после заключения трёхстороннего соглашения

В ночь на 10 ноября 2020 года было заключено трёхстороннее соглашение, завершившее вторую карабахскую войну. По нему Азербайджан получил семь районов непризнанной республики. Также в регионе был введён режим прекращения огня, а для его соблюдения развёрнуты миротворческие силы РФ и Совместный российско-турецкий центр. Помимо мониторинга ситуации, важнейшими направлениями работы российских военнослужащих стали разминирование, гуманитарная помощь местному населению, восстановление коммуникаций и хозяйственной жизни. По мнению экспертов, российская миссия в Карабахе стала уникальным примером эффективного влияния на обстановку в зоне конфликта.

Год назад в Кремле лидеры РФ, Азербайджана и Армении заключили трёхстороннее соглашение, положившее конец вооружённому противостоянию в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение режима прекращения огня и реализацию комплекса политических мер.

Трёхстороннее соглашение признавало суверенитет Баку над семью территориями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР): Лачинским, Агдамским, Зангиланским, Губадлинским, Кельбаджарским, Физулинским и Джебраильским районами.

Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора развёртывался миротворческий контингент из состава войск 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. В общей сложности Москва разместила 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

«Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения», — говорилось в соглашении.

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Согласно документу, Ереван обязался гарантировать безопасность сообщения между западными районами Азербайджана и анклавной Нахичеванью. По согласованию сторон в регионе может быть построена новая транспортная артерия по Лачинскому коридору, которая свяжет НКР с Арменией. Его охрану будет осуществлять миротворческий контингент РФ.

Кроме того, трёхстороннее соглашение предусматривало снятие блокады всех экономических и транспортных связей в регионе, обмен военнопленными, заложниками и телами погибших.

В МИД РФ расценили трёхстороннее соглашение как «коренной перелом в нагорнокарабахском урегулировании». С точки зрения российского внешнеполитического ведомства, благодаря достигнутым договорённостям появились условия «для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов».

«Нет вины народов»

Крупномасштабный вооружённый конфликт между армянскими формированиями и азербайджанской армией вспыхнул 27 сентября 2020 года и закончился спустя шесть недель после падения Шуши — города, расположенного вблизи Степанакерта, столицы НКР.

Количество жертв Азербайджана, по официальным данным, составило около 3 тыс., несколько большие потери, как заявил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, понесла армянская сторона.

Последствия обстрела Степанакерта в ходе осеннего противостояния в Карабахе

AP

Предыдущее крупномасштабное сражение за контроль над Карабахом развернулось в первой половине 1990-х годов. Тогда оно закончилось победой армянских формирований. Война сопровождалась взаимными этническими чистками, грабежами, голодом, исходом сотен тысяч беженцев и масштабными разрушениями.

Истоки нынешнего этнополитического карабахского конфликта необходимо искать в советском периоде, когда территория карабахского плато была включена в состав Азербайджанской ССР, несмотря на преобладание армянского населения, отмечают эксперты.

Административные границы Карабаха постоянно менялись, и в 1930-е годы он оказался территориально оторван от Армянской ССР. В конце 1980-х годов в регионе возникло мощное движение за выход из состава Азербайджана, что привело в итоге к кровопролитию.

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«В карабахском кризисе, как и в других этнотерриториальных конфликтах, нет вины народов. Подобные конфликты, как правило, являются следствием определённых геополитических причин и решений политических элит, которые, пытаясь реализовать свои амбиции, отодвигали на второй план всё рациональное и здравое», — отметил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По словам эксперта, в трёхстороннем соглашении Москва в определённом смысле реализовала так называемую казанскую формулу — разработанный ранее проект урегулирования карабахского кризиса. Документ предусматривал передачу Баку семи районов НКР в обмен на гарантии безопасности и временный статус для непризнанной республики.

Денисов подчеркнул, что именно Москва сыграла ключевую роль в прекращении второй карабахской войны и заложила основу для долгосрочной нормализации ситуации.

«Идеальных соглашений не бывает, но самое главное, что удалось остановить кровопролитие. Да, отдельные инциденты, связанные с попытками нарушить перемирие, наблюдались, однако в стратегическом плане за год ничего в худшую сторону не изменилось. Наоборот, наблюдается устойчивая положительная динамика», — говорит Денисов.

Помимо контроля за режимом прекращения огня, важнейшей задачей российской миротворческой миссии в Карабахе стало разминирование. Как пояснил Денисов, во время войны боеприпасы зачастую устанавливались в хаотичном порядке, без составления соответствующих карт.

Заминированным оказались не только отданные Азербайджану территории, но и Степанакерт с окрестностями, откуда после взятия Шуши уходили многочисленные беженцы.

По состоянию на начало ноября 2021 года российские войска очистили в НКР от боеприпасов 2,3 тыс. га территории, 683 км дорог, 1937 зданий. В общей сложности было нейтрализовано свыше 26 тыс. взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается как в непризнанной республике, так и в Агдамском районе, где работает миссия центра операций особого риска МЧС России «Лидер».

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха

© Министерство обороны РФ

«Не отмеченные на картах минные поля всегда являются огромной проблемой, не позволяющей наладить нормальную и безопасную жизнь после прекращения боевых действий. К тому же, как показывает практика, жертвами мин становятся преимущественно гражданские. Поэтому разминирование стало одной из ключевых задач российской миротворческой миссии», — пояснил Денисов.

Как следует из материалов Минобороны РФ, приход российских миротворцев способствовал массовому возращению беженцев в Степанакерт и другие населённые пункты, восстановлению разрушенных зданий и коммуникаций, налаживанию хозяйственной деятельности в НКР. Также российские миротворцы оказывают гуманитарную помощь жителям Карабаха.

«Механизмы взаимодействия»

Помимо российских миротворцев, ещё одной структурой, которая следит за режимом прекращения огня в Карабахе, является Совместный российско-турецкий центр (СРТЦ). Он был открыт в конце января в Агдамском районе. В этой структуре несут службу 60 российских и такое же количество турецких офицеров.

Для круглосуточного мониторинга обстановки военнослужащие РФ применяют БПЛА «Орлан-10» и «Форпост», оснащённые современной аппаратурой для наблюдения за различными типами объектов в любое время суток. Если будет зафиксировано нарушение перемирия, то офицеры СРТЦ должны принять совместное решение по нейтрализации угрозы безопасности.

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что деятельность российско-турецкого центра вносит большой вклад в поддержание стабильной ситуации на линии соприкосновения. По мнению эксперта, вовлечение Анкары в миротворческий процесс является необходимой мерой.

«Всем известно, что Турция оказала масштабную военную помощь Баку в период шестинедельного конфликта. Заметно усилилось и её политическое влияние на азербайджанское руководство. Это обстоятельство невозможно игнорировать, и потому, на мой взгляд, Москва приняла единственно верное решение — вовлечь Турцию в работу по мониторингу соблюдения режима прекращения огня», — сказал Михайлов.

Эксперт полагает, что своеобразным фундаментом для результативного российско-турецкого сотрудничества по Карабаху послужил опыт взаимодействия двух государств в сирийском конфликте, где нередко удавалось находить решения по самым сложным вопросам.

Мирная жительница НКР и российский миротворец

AP

© Sergei Grits

Как считает Денис Денисов, российская миротворческая миссия должна послужить примером для других государств и международных организаций. По его словам, за последние десятилетия ни в одной горячей точке мира не удавалось столь эффективно контролировать соблюдение режима прекращения огня, как в Карабахе.