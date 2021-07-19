Российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах 18 т гуманитарного груза

Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили 18 т гуманитарного груза от благотворительных организаций и фондов в Нагорный Карабах для нуждающихся местных жителей.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

По словам офицера центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Руслана Иванова, гуманитарная помощь будет доставлена жителям отдалённых посёлков.

Отмечается, что обычно в состав таких грузов входят продовольственные наборы, в том числе супы, масло, макароны и сухие смеси.

В оборонном ведомстве также добавили, что в общей сложности по линии благотворительных организаций и фондов российские миротворцы передали более 220 т гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы начали доставлять в Нагорный Карабах адресную гуманитарную помощь с 1 апреля.