Российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах 18 т гуманитарного груза

Короткая ссылка
Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили 18 т гуманитарного груза от благотворительных организаций и фондов в Нагорный Карабах для нуждающихся местных жителей.
Российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах 18 т гуманитарного груза
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Минобороны России.

По словам офицера центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Руслана Иванова, гуманитарная помощь будет доставлена жителям отдалённых посёлков.

Отмечается, что обычно в состав таких грузов входят продовольственные наборы, в том числе супы, масло, макароны и сухие смеси.

В оборонном ведомстве также добавили, что в общей сложности по линии благотворительных организаций и фондов российские миротворцы передали более 220 т гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы начали доставлять в Нагорный Карабах адресную гуманитарную помощь с 1 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить