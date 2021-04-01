Российские миротворцы приступили к доставке адресной гумпомощи в Карабах

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Российские миротворцы начали доставлять в Нагорный Карабах адресную гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские миротворцы приступили к доставке адресной гумпомощи в Карабах
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«Помимо работы с обращениями жителей Нагорного Карабаха, центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента приступил к доставке адресной гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошлые сутки миротворцы передали более 650 килограммов гуманитарной помощи.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры, в ходе которых констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.

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