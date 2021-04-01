Российские миротворцы приступили к доставке адресной гумпомощи в Карабах

Российские миротворцы начали доставлять в Нагорный Карабах адресную гуманитарную помощь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Помимо работы с обращениями жителей Нагорного Карабаха, центр гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента приступил к доставке адресной гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошлые сутки миротворцы передали более 650 килограммов гуманитарной помощи.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры, в ходе которых констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.