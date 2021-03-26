Путин и Пашинян констатировали стабилизацию обстановки в Карабахе
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Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остаётся в целом спокойной», — цитирует сообщение ТАСС.
Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества «с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией» и условились о дальнейших контактах.
Ранее Пашинян на встрече с жителями сёл Арагацотнской области Армении заявил, что отказ от соблюдения трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе привёл бы к катастрофе.