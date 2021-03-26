Путин и Пашинян констатировали стабилизацию обстановки в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры, в ходе которых констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остаётся в целом спокойной», — цитирует сообщение ТАСС.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества «с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией» и условились о дальнейших контактах.

Ранее Пашинян на встрече с жителями сёл Арагацотнской области Армении заявил, что отказ от соблюдения трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе привёл бы к катастрофе.