Пашинян предрёк катастрофу в случае отказа от соглашения по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отказ от соблюдения трёхстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе привёл бы к катастрофе.

«Сейчас говорят, что предательская власть должна уйти. А документ, который мы подписали, вы (следующая власть. — RT) откажетесь от него? Говорят — нет. Это будет катастрофой, если мы порвём эту бумагу», — цитирует его заявление на встрече с жителями сёл Арагацотнской области Интерфакс.

Пашинян также отверг обвинения оппозиции в предательстве и сдаче Карабаха, добавив, что они «стояли столько, сколько было возможно».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что Армения, несмотря на внутренние процессы, выполнит обязательства в рамках трёхстороннего соглашения по Карабаху.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе, соблюдение которого вдоль линии соприкосновения будет контролироваться российскими миротворцами.

Путин отмечал, что обвинения в адрес Пашиняна в «предательстве» не имеют под собой оснований, поскольку в регионе удалось остановить кровопролитие.