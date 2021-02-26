Алиев надеется на соблюдение Арменией трёхстороннего заявления по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на то, что Армения, несмотря на внутренние процессы, выполнит обязательства в рамках трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

«Трёхстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года соблюдается и должно быть выполнено», — цитирует Интерфакс Алиева.

Он отметил, что большая часть пунктов соглашения уже выполнена.

«Однако есть некоторые пункты, которые в настоящее время представляют собой предмет обсуждений. Надеюсь, что Армения, несмотря на внутреннюю ситуацию, исполнит обязательства по трёхстороннему соглашению от 10 ноября», — сказал лидер Азербайджана.

Ранее Алиев прокомментировал информацию о том, что Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, что привело к протестам.