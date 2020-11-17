Путин объяснил, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре

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Президент России Владимир Путин рассказал, почему боевые действия в Нагорном Карабахе не удалось остановить в октябре.
Путин объяснил, почему бои в Карабахе не удалось остановить в октябре
  • Reuters

По словам российского лидера, он убедил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева прекратить боевые действия при условии возвращения беженцев в город Шуши, однако Армения выступила против.

«Неожиданно для меня позиция наших армянских партнёров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что отказ армянской стороны от соглашения, достигнутого 10 ноября, был бы для неё самоубийством: ВС Азербайджана взяли под контроль Шуши, возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение, поэтому в интересах Еревана было немедленно прекратить бои.

Как подчеркнул глава государства, обвинения в адрес Пашиняна в «предательстве» не имеют под собой оснований, самое важное — что в регионе удалось остановить кровопролитие.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что статус Карабаха будет определён после того, как будет понятно, какие права предоставлены всем категориям его жителей.

В ночь на 10 ноября Путин, Алиев и Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

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