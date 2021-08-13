Российские миротворцы сдали около 40 л крови для пациентов в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
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«Около 100 российских военнослужащих откликнулись на обращение и в добровольном порядке сдали свою кровь», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.
Отмечается, что забор крови провели специалисты медицинского отряда в Степанакерте.
25 июня стало известно, что военные Западного военного округа (ЗВО) перебрасывают мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении коронавирусной инфекции жителям Тулы.