Российские миротворцы сдали около 40 л крови для пациентов в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российской миротворческого контингента сдали примерно 40 л крови для людей, лечашихся в больницах в отдалённых районах Нагорного Карабаха.

«Около 100 российских военнослужащих откликнулись на обращение и в добровольном порядке сдали свою кровь», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Отмечается, что забор крови провели специалисты медицинского отряда в Степанакерте.

25 июня стало известно, что военные Западного военного округа (ЗВО) перебрасывают мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении коронавирусной инфекции жителям Тулы.