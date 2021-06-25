Военные ЗВО перебрасывают в Тулу мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19

Военные Западного военного округа (ЗВО) перебрасывают мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении коронавирусной инфекции жителям Тулы.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест.

Как отмечается, в составе полевого медицинского подразделения 133 медработника: врачи-инфекционисты, реаниматологи и другие специалисты, а также 34 единицы специальной военной техники.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Как ранее сообщало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.