Военные ЗВО перебрасывают в Тулу мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19

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Военные Западного военного округа (ЗВО) перебрасывают мобильный многопрофильный госпиталь в целях оказания медицинской помощи в лечении коронавирусной инфекции жителям Тулы.
Военные ЗВО перебрасывают в Тулу мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест.

Как отмечается, в составе полевого медицинского подразделения 133 медработника: врачи-инфекционисты, реаниматологи и другие специалисты, а также 34 единицы специальной военной техники.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции лёгких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Как ранее сообщало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.

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