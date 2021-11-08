Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Алиева и Пашиняна
«Поясню насчёт темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведётся работа над подготовкой такой встречи», — заявил он на брифинге с журналистами.
Песков отметил, что на данный момент нет точной информации о сроках проведения данной встречи.
В октябре глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван привержен возобновлению переговоров с Азербайджаном для окончательного урегулирования карабахской проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ.