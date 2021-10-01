В Ереване заявили о готовности возобновить переговоры с Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван привержен возобновлению переговоров с Азербайджаном для окончательного урегулирования карабахской проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Хочу подчеркнуть важность моей встречи 23 сентября с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке, а также встречи 24 сентября с главой МИД Азербайджана при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы, которые показывают, что мирное и политическое урегулирование конфликта остается в повестке», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что подтверждает «готовность Еревана возобновить полный процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы и по известным принципам».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в случае если этот контакт будет под эгидой Минской группы ОБСЕ.