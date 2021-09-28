Алиев не исключил встречи с Пашиняном под эгидой Минской группы ОБСЕ

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в случае, если этот контакт будет создан под эгидой Минской группы ОБСЕ.
Алиев не исключил встречи с Пашиняном под эгидой Минской группы ОБСЕ
  • © Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Об этом Алиев рассказал в интервью французскому телеканалу France 24.

«Если Минская группа ОБСЕ выступит с инициативой организовать такую встречу, мы не будем против», — сказал Пашинян.

Он отметил, что «регион нуждается в предсказуемости и стабильности».

По его словам, «встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке — хороший показатель того, что диалог можно возобновить и искать мирное решение».

25 сентября сообщалось, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 76-й сессии ГА ООН встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией после встречи министров иностранных дел двух стран.

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