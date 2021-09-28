Алиев не исключил встречи с Пашиняном под эгидой Минской группы ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в случае, если этот контакт будет создан под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Об этом Алиев рассказал в интервью французскому телеканалу France 24.

«Если Минская группа ОБСЕ выступит с инициативой организовать такую встречу, мы не будем против», — сказал Пашинян.

Он отметил, что «регион нуждается в предсказуемости и стабильности».

По его словам, «встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении на прошлой неделе в Нью-Йорке — хороший показатель того, что диалог можно возобновить и искать мирное решение».

25 сентября сообщалось, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 76-й сессии ГА ООН встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией после встречи министров иностранных дел двух стран.