Гутерреш надеется на продолжение диалога между Арменией и Азербайджаном

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией после встречи министров иностранных дел двух стран на полях 76-й Генассамблеи ООН.
Гутерреш надеется на продолжение диалога между Арменией и Азербайджаном
  • AP
  • © John Minchillo

«Генеральный секретарь приветствует возобновление прямого диалога на уровне министров... и надеется, что эти усилия продолжатся», — приводит Интерфакс заявление пресс-службы офиса генсека.

Он также добавил, что эти усилия станут частью более широкого диалога по достижению устойчивого мирного урегулирования.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян провели переговоры на Генассамблее ООН.

Ранее Гутерреш провёл переговоры с представителями Армении и Азербайджана.

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