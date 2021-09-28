Гутерреш надеется на продолжение диалога между Арменией и Азербайджаном
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«Генеральный секретарь приветствует возобновление прямого диалога на уровне министров... и надеется, что эти усилия продолжатся», — приводит Интерфакс заявление пресс-службы офиса генсека.
Он также добавил, что эти усилия станут частью более широкого диалога по достижению устойчивого мирного урегулирования.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян провели переговоры на Генассамблее ООН.
Ранее Гутерреш провёл переговоры с представителями Армении и Азербайджана.