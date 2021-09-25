Главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры на Генассамблее ООН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 76-ой сессии ГА ООН встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Стороны провели обмен мнениями о продвижении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учётом новых реалий в регионе», — передаёт Интерфакс сообщение пресс-службы азербайджанского МИД.

Отмечается, что Азербайджан «довёл до внимания противоположной стороны свою позицию по постконфликтной ситуации».

Ранее сообщалось, что Армения подала иск в Международный суд ООН на Азербайджан, обвинив его в расовой дискриминации армян.

В МИД России рассказали о ситуации на границе Армении и Азербайджана.