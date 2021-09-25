Главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры на Генассамблее ООН
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«Стороны провели обмен мнениями о продвижении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учётом новых реалий в регионе», — передаёт Интерфакс сообщение пресс-службы азербайджанского МИД.
Отмечается, что Азербайджан «довёл до внимания противоположной стороны свою позицию по постконфликтной ситуации».
Ранее сообщалось, что Армения подала иск в Международный суд ООН на Азербайджан, обвинив его в расовой дискриминации армян.
В МИД России рассказали о ситуации на границе Армении и Азербайджана.