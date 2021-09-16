В МИД России рассказали о ситуации на границе Армении и Азербайджана
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«Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Развитие ситуации... в очередной раз подтверждает востребованность скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с её последующей демаркацией на всём протяжении», — рассказала она на брифинге с журналистами.
Захарова отметила, что российская сторона передала свои предложения Баку и Еревану.
«Мы ожидаем скорого ответа для формирования дальнейшего курса», — добавила дипломат.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику по отношению друг к другу в интересах окончательного мирного урегулирования.