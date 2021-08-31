Лавров призвал Баку и Ереван умерить риторику в адрес друг друга

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Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику по отношению друг к другу в интересах окончательного мирного урегулирования, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
Лавров призвал Баку и Ереван умерить риторику в адрес друг друга
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно же, нужно серьёзно, существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь», — сказал Лавров.

17 августа в Москве возобновила работу трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов вернуться к переговорам с Баку под эгидой ОБСЕ.

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