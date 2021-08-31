Лавров призвал Баку и Ереван умерить риторику в адрес друг друга
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно же, нужно серьёзно, существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь», — сказал Лавров.
17 августа в Москве возобновила работу трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов вернуться к переговорам с Баку под эгидой ОБСЕ.