Лавров призвал Баку и Ереван умерить риторику в адрес друг друга

Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику по отношению друг к другу в интересах окончательного мирного урегулирования, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно же, нужно серьёзно, существенно умерить риторику с обеих сторон. Это создаст условия для окончательного, полноценного урегулирования, я в этом не сомневаюсь», — сказал Лавров.

17 августа в Москве возобновила работу трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов вернуться к переговорам с Баку под эгидой ОБСЕ.