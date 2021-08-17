Трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху возобновила работу в Москве

Короткая ссылка
В Москве возобновила работу трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.
Трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху возобновила работу в Москве
  • РИА Новости

«Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, вице-премьер-министр Республики Армении Мгер Григорян и зампредседателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук возобновили работу трёхсторонней рабочей группы», — говорится в сообщении российского правительства.

На заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Также они обсудили ход работы в рамках заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить