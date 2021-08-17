Трёхсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху возобновила работу в Москве
- РИА Новости
«Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, вице-премьер-министр Республики Армении Мгер Григорян и зампредседателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук возобновили работу трёхсторонней рабочей группы», — говорится в сообщении российского правительства.
На заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
Также они обсудили ход работы в рамках заявления президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года.