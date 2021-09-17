Армения подала иск в суд ООН на Азербайджан
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«Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен», — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
По мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В исковом заявлении отмечается, что «десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации», и что «в результате проводимой государством политики ненависти армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия».
В Армении также заявили, что в сентябре 2020 года Азербайджан снова нарушил конвенцию в ходе вооружённого конфликта между странами.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия отслеживает обстановку на границе Армении и Азербайджана и ожидает ответа от стран на предложения по вопросам делимитации.
В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику по отношению друг к другу в интересах окончательного мирного урегулирования.