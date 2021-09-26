Гутерреш провёл переговоры с представителями Армении и Азербайджана

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым ситуацию, сложившуюся на границе двух государств.

Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество Армении и Азербайджана. Они также обсудили ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы и усилия по продвижению регионального сотрудничества и устойчивого мира», — говорится в тексте распространённого заявления.

Гутерреш заявил о поддержке двустороннего диалога и миротворческих усилий между странами со стороны ООН. Он также подтвердил готовность организации предоставить необходимую помощь, в том числе, для пострадавших в результате конфликта граждан.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику по отношению друг к другу в интересах окончательного мирного урегулирования.