Гутерреш провёл переговоры с представителями Армении и Азербайджана
Об этом сообщается на официальном сайте ООН.
«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество Армении и Азербайджана. Они также обсудили ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы и усилия по продвижению регионального сотрудничества и устойчивого мира», — говорится в тексте распространённого заявления.
Гутерреш заявил о поддержке двустороннего диалога и миротворческих усилий между странами со стороны ООН. Он также подтвердил готовность организации предоставить необходимую помощь, в том числе, для пострадавших в результате конфликта граждан.
По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику по отношению друг к другу в интересах окончательного мирного урегулирования.