Гутерреш провёл переговоры с представителями Армении и Азербайджана

Короткая ссылка
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым ситуацию, сложившуюся на границе двух государств.

Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество Армении и Азербайджана. Они также обсудили ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы и усилия по продвижению регионального сотрудничества и устойчивого мира», — говорится в тексте распространённого заявления.

Гутерреш заявил о поддержке двустороннего диалога и миротворческих усилий между странами со стороны ООН. Он также подтвердил готовность организации предоставить необходимую помощь, в том числе, для пострадавших в результате конфликта граждан.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Азербайджану и Армении нужно существенно умерить риторику по отношению друг к другу в интересах окончательного мирного урегулирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить