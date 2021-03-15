«Сюда отбираются лучшие кадры»: на что способны военнослужащие центра спасательных операций особого риска «Лидер»

В подмосковном Ногинске начались сборы по первоначальной подготовке спасателей-новобранцев центра операций особого риска «Лидер». Более 25 лет это подразделение остаётся уникальным формированием в системе МЧС России. Его личный состав представлен в основном офицерскими кадрами, способными выполнять широкий круг задач в зонах ЧС — ликвидация химической и радиоактивной утечек, аварийно-спасательные работы в труднодоступной местности, водолазные работы, десантирование и разминирование. По словам экспертов, уникальная подготовка и современная техника позволяют военнослужащим «Лидера» выполнять самые сложные миссии в России и различных уголках мира.

В подмосковном Ногинске начинаются сборы по первоначальной подготовке спасателей ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Об этом RT сообщил начальник отдела профессиональной подготовки этого подразделения капитан Максим Желнов.

«В Ногинском спасательном центре МЧС России начались сборы по первоначальной подготовке спасателей, которые продлятся до мая. В них принимают участие недавно набранные в «Лидер» военнослужащие», — рассказал Желнов.

После окончания сборов новобранцев ожидает аттестация с присвоением квалификации «спасатель». В процессе карьерного роста офицеры впоследствии могут стать спасателями третьего, второго и первого классов. Высшим рангом в иерархии МЧС России является спасатель международного класса.

«Квалификация «спасатель» означает, что военнослужащий в целом готов участвовать в выполнении задач в качестве исполнителя. Третий класс — это военнослужащий, овладевший семью разными специальностями, а спасатели второго класса и первого класса уже способны руководить операциями различного уровня», — пояснил Желнов.

На сегодняшний день в «Лидере» из 452 сотрудников чуть более 150 человек — спасатели третьего класса, свыше 60 — второго класса и порядка 20 человек — первого класса. По словам Желнова, до недавнего времени в центре служили и спасатели международного класса, но они ушли на повышение в руководящие структуры МЧС России.

«Обладать незаурядными способностями»

«Лидер» был сформирован 15 февраля 1994 года и с тех пор остаётся уникальным подразделением в структуре МЧС. Особенность этого центра заключается в чрезвычайно широком функционале и высочайшем уровне профессиональной подготовки его сотрудников, что позволяет решать широкий спектр наиболее сложных задач в России и за рубежом.

Сотрудники «Лидера» обладают навыками ликвидации химических и радиоактивных утечек, проведения аварийно-спасательных работ в труднодоступной местности и горах, помощи при взрывах, пожарах и загазованности и техногенных катастрофах.

Учебно-тренировочные сборы специалистов по водолазной подготовке в Можайском районе

© ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»

Кроме того, специалисты «Лидера» могут осуществлять десантирование, разминировать местность и здания, применять робототехнические средства, проводить разнообразные водолазные работы, в том числе в условиях Арктики (поисковая деятельность, сварка, резка металлических изделий).

У «Лидера» обширный послужной список. Центр проводил аварийно-спасательные и специальные работы после взрывов жилых домов в Каспийске (1996 год), Москве, Буйнакске (1999 год), Дома правительства в Грозном (2002 год), а также после терактов в московском метрополитене.

Спасатели оказывали помощь пострадавшим при захватах больницы в Будённовске (1995 год), Театрального центра на Дубровке (2002 год), школы в Беслане (2004 год), а также при крушении «Невского экспресса» (2009 год) и взрыве жилого дома в Магнитогорске (2018 год).

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Не один десяток жизней сотрудники «Лидера» спасли в Афганистане, Колумбии, Турции, Тайване, Индии, Алжире, Иране, Непале, где они ликвидировали последствия разрушительных землетрясений.

В 2011 году российские специалисты выполняли задачи в Японии, где от землетрясения и цунами серьёзно пострадала АЭС «Фукусима-1». В 2014-м их перекинули в Индонезию, где потерпел катастрофу авиалайнер компании AirAsia.

Осенью 2015 года спасатели вместе с египетскими коллегами работали на месте крушения самолёта A-321, взорванного террористами над Синайским полуостровом.

В регулярном порядке сотрудники «Лидера» направляются в зоны паводков, разливов рек и лесных пожаров. В настоящее время спасатели проводят комплекс мероприятий по разминированию исторического музея-заповедника — Керченской крепости, а также Агдамского района Карабаха, который после трёхстороннего соглашения перешёл под контроль Азербайджана.

В связи с разнообразием и высокой сложностью выполняемых операций подавляющее большинство штата «Лидера» составляют военнослужащие с офицерскими погонами, говорит начальник отдела воспитательной работы и связей с общественностью центра майор Андрей Дубошеев.

«Мы называем себя спецназом МЧС России и делаем всё, чтобы поддерживать этот престижный статус. «Лидер» — это войсковая часть в структуре МЧС, при этом нетипичная. Превалирующее число сотрудников — офицеры, то есть военнослужащие с высшим образованием. Сюда отбираются лучшие кадры, люди, способные постоянно совершенствовать свои навыки спасателя», — рассказал RT Дубошеев.

Помимо офицеров, в «Лидере» служат срочники и сержанты-контрактники. Они набираются в центр преимущественно из профильных учебных заведений среднего профессионального образования. Обладатели неофицерских званий занимаются охраной, тушением пожаров и хозяйственно-бытовой деятельностью.

Пиротехники центра «Лидер» проводят работы по гуманитарному разминированию местности в Агдамском районе Азербайджана

© ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»

Также в «Лидер» могут попасть высококвалифицированные медики и офицеры ВС РФ, получившие значительный опыт по базовой специальности, на которую они претендуют.

Однако в основном набор на офицерские должности в «Лидер» осуществляется из числа выпускников Академии гражданской защиты МЧС России (Химки) со средней оценкой в дипломе не ниже 4,7 балла.

Кандидаты проходят многоступенчатую систему проверок. Готовность молодых лейтенантов служить в «Лидере» оценивается в ходе тщательного психологического тестирования, на сборах после окончания вуза и на стажировке, которая проходит непосредственно в центре.

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«Нам важно видеть в человеке не только готовность переносить тяготы и лишения. Мы готовим универсалов, способных принимать адекватные решения в экстренных ситуациях. Кандидат в наши ряды должен обладать незаурядными способностями в разных областях. В зависимости от предрасположенности он получает базовую специальность и одновременно осваивает дополнительные», — пояснил Дубошеев.

По его словам, инструкторы «Лидера» стремятся к тому, чтобы каждый сотрудник овладел как можно большим числом специальностей. Проанализировав практический опыт, в центре пришли к выводу, что у военнослужащего-универсала больше возможностей оценить специфику каждой чрезвычайной ситуации и предпринять комплекс соответствующих мер.

Таким образом, получая, например, базовую специальность пиротехника, сотрудник «Лидера» на теоретических и практических занятиях может параллельно осваивать управление робототехническими комплексами по разбору завалов зданий, участвовать в воздушно-десантных сборах, тренироваться в составе пожарного расчёта, осваивать водолазное дело и навыки оператора автономных подводных аппаратов, рассказал Дубошеев.

В беседе с RT преподаватель Академии государственной противопожарной службы МЧС России Наталья Логишева заявила, что штат спасателей-универсалов, которым располагает «Лидер», обеспечивает взаимозаменяемость, столь необходимую в работе подразделения, которое выполняет обширный спектр оперативных задач.

«Многофункциональность нужна, потому что это прежде всего взаимозаменяемость спасателей. Ещё одно преимущество «Лидера», на мой взгляд, — это большой арсенал робототехнических комплексов по разбору завалов и разминированию. Всё это позволяет центру эффективно выполнять задачи в России и за рубежом», — отметила Логишева.

С риском для жизни

В обязанности «Лидера», как и других структур МЧС России, входит максимально возможное оперативное реагирование на ЧП. В составе центра функционируют расчёт химической разведки, команда пожарных, дежурные смены, готовые выехать на ликвидацию практически любого ЧС, а также аэромобильные группировки, которые привлекаются, если требуется переброска спасателей в различные точки России и мира.

«На сборы спасателей для отправки в зону ЧС авиатранспортом отводится 30 минут. За это время военнослужащие должны подготовить личные вещи, необходимую амуницию и технические средства», — говорит капитан Максим Желнов.

В состав аэромобильных групп всегда входят универсалы, но в «Лидере» стараются подбирать сотрудников, которые наиболее приспособлены для выполнения поставленной задачи. Также в подобном подразделении всегда есть люди, отвечающие за материальное обеспечение в районе ЧС и взаимодействие с местными властями и коллегами по ведомству.

Сборы с личным составом нештатной пожарной команды центра «Лидер»

© ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»

«Конечно, нередко случается, что мы отбываем в район, где вообще нет никакой инфраструктуры, например в горы или глухую тайгу. Поэтому у нас всегда заранее подготовлены запасы провизии, топлива и средств размещения в полевых условиях. Всё это позволяет спасателям автономно выполнять задачи примерно три-четыре дня», — заявил Желнов.

Самой сложной своей командировкой собеседник RT назвал переброску в тайгу для эвакуации останков лётчиков разбившегося в Сибири самолёта Ил-76 ТД и обломков этой машины. Напомним, Ил-76 ТД МЧС России потерпел крушение летом 2016 года в Иркутской области во время операции по тушению пожаров.

Поисковые работы стали тяжёлым испытанием для сотрудников «Лидера» из-за сложной, труднопроходимой местности и невозможности десантирования с вертолётов в необходимом районе. Кроме того, военнослужащие сильно рисковали, так как действовали в зоне бушующего пламени.

«Место крушения Ил-76 было обнаружено авиацией, но высадиться там было нереально, в том числе по причине дыма от пожаров. В результате с промежуточной точки, где нас безопасно высадили, пришлось совершить продолжительный и изнурительный марш — все инструменты и оборудование несли на своих плечах», — рассказал Желнов.

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По словам капитана, подобных командировок у военнослужащих «Лидера» может быть несколько в год, причём каждая, как правило, по-своему уникальна и сложна.

Нередко при выполнении задач сотрудники центра не могут обойтись без привлечения входящих в штат собак. Они помогают военнослужащим искать людей на местности, работать на завалах, обнаруживать мины.

«Как и у людей, у всех собак есть своя специализация. Также существует аттестация на освоение новой «специальности». Тренировки проходят на площадке неподалёку от территории «Лидера», — рассказал Дубошеев.

Кроме того, кинологическая служба центра периодически привлекается для канистерапии — реабилитации детей с особенностями развития. Как отмечают в «Лидере», тактильный контакт с собаками позволяет детям получать колоссальный заряд положительных эмоций.

В комментарии RT экс-начальник «Лидера» генерал-майор запаса Николай Вдовин подчеркнул, что центр способен выполнять задачи, которые не под силу другим структурам МЧС.

По его словам, речь идёт прежде всего об операциях по гуманитарному разминированию, химической и биологической защите, горноспасательных и подводных работах. Также «Лидер» способен доставлять грузы, оказывать гуманитарную и медицинскую помощь в районах чрезвычайных ситуаций, говорит Вдовин.