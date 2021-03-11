Администрацию Феодосии эвакуировали из-за сообщений о минировании

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Неизвестный сообщил о минировании здания городской администрации Феодосии. Люди эвакуированы, на месте работают сотрудники органов правопорядка и МЧС.
Администрацию Феодосии эвакуировали из-за сообщений о минировании
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

Об этом «Крыминформу» сообщил глава администрации Сергей Бовтуненко.

«Утром поступила информация (о минировании здания городской администрации. — RT), полиция проверяет. Пришло сообщение о минировании — сообщили полиции, она отрабатывает», — рассказал Бовтуненко.

Сообщение поступило по электронной почте.

По данным агентства, на месте работают наряд вневедомственной охраны Росгвардии, а также сотрудники полиции и МЧС. Здание оцеплено.

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