Администрацию Феодосии эвакуировали из-за сообщений о минировании
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Об этом «Крыминформу» сообщил глава администрации Сергей Бовтуненко.
«Утром поступила информация (о минировании здания городской администрации. — RT), полиция проверяет. Пришло сообщение о минировании — сообщили полиции, она отрабатывает», — рассказал Бовтуненко.
Сообщение поступило по электронной почте.
По данным агентства, на месте работают наряд вневедомственной охраны Росгвардии, а также сотрудники полиции и МЧС. Здание оцеплено.