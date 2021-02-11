МЧС России заявило о планах создать Арктический центр

МЧС России планирует создать в российской арктической зоне опытный экспериментальный комплексный Арктический центр.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что 11 февраля глава МЧС России Евгений Зиничев провёл в Санкт-Петербурге совещание на тему научно-технической деятельности в рамках подготовки спасателей для работы в Арктике.

В ходе совещания была обсуждена подготовка к реализации научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Комплексный научно-технический проект «Арктические технологии спасания».

«В её рамках прорабатывается вопрос о создании опытного экспериментального комплексного Арктического центра МЧС России, а также внедрения интеллектуальной платформы поддержки принятия решений при реагировании на ЧС», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что Северный флот готовит новую экспедицию в Арктику совместно с РГО.