МЧС России заявило о планах создать Арктический центр

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МЧС России планирует создать в российской арктической зоне опытный экспериментальный комплексный Арктический центр.
МЧС России заявило о планах создать Арктический центр
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что 11 февраля глава МЧС России Евгений Зиничев провёл в Санкт-Петербурге совещание на тему научно-технической деятельности в рамках подготовки спасателей для работы в Арктике.

В ходе совещания была обсуждена подготовка к реализации научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Комплексный научно-технический проект «Арктические технологии спасания».

«В её рамках прорабатывается вопрос о создании опытного экспериментального комплексного Арктического центра МЧС России, а также внедрения интеллектуальной платформы поддержки принятия решений при реагировании на ЧС», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что Северный флот готовит новую экспедицию в Арктику совместно с РГО.

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