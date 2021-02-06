Северный флот готовит новую экспедицию в Арктику совместно с РГО

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Гидрографическая служба Северного флота предложила организовать с Российским географическим обществом (РГО) экспедицию, посвящённую 80-летию начала Великой Отечественной войны, во время которой провести поиск и обследование боевых кораблей и подводных лодок, затонувших в годы войны.
Северный флот готовит новую экспедицию в Арктику совместно с РГО
  • © РИА Новости / Вера Костамо

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

В ходе экспедиции в рамках патриотических акций Северного флота «Помни войну» и РГО «Арктический фронт» состоятся мероприятия по поиску и обследованию боевых кораблей и подводных лодок.

Отмечается, что экспедицию также планируется посвятить 80-летию проводки первого конвоя ленд-лиза «Дервиш».

«Цель экспедиции — отработка практических элементов подготовки разнородных сил флота на основании опыта Великой Отечественной войны, а основные задачи — выполнение высокоточной съёмки рельефа дна, уточнение навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, освоение новой техники и современных методов работы, выполнение исследований в рамках военно-исторической работы, увековечивание памяти моряков — защитников Отечества», — рассказал научный руководитель комплексной экспедиции «Помни войну» начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1-го ранга Алексей Корнис.

В июне 2020 года сообщалось, что во Владивосток после трёхмесячной экспедиции в Антарктиду вернулось гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани».

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