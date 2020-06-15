Во Владивосток вернулось судно ТОФ «Маршал Геловани»

Во Владивосток после трёхмесячной экспедиции в Антарктиду вернулось гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Геловани».

«В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна», — приводит телеканал «Звезда» сообщение пресс-службы ТОФ.

Отмечается, что за три месяца экспедиции пройдено более 22 тыс. морских миль, экипаж выполнил 19 тыс. линейных км маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений, в том числе океанографических работ в районе Папуа — Новой Гвинеи.

Экспедиция при поддержке Русского географического общества была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

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