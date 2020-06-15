Во Владивосток вернулось судно ТОФ «Маршал Геловани»

Короткая ссылка
Во Владивосток после трёхмесячной экспедиции в Антарктиду вернулось гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Геловани».
Во Владивосток вернулось судно ТОФ «Маршал Геловани»
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале Корабельной набережной во Владивостоке прошло общее построение экипажей кораблей соединения ТОФ и экипажа гидрографического судна», — приводит телеканал «Звезда» сообщение пресс-службы ТОФ.

Отмечается, что за три месяца экспедиции пройдено более 22 тыс. морских миль, экипаж выполнил 19 тыс. линейных км маршрутного промера, более 700 гидрометеорологических наблюдений, в том числе океанографических работ в районе Папуа — Новой Гвинеи.

Экспедиция при поддержке Русского географического общества была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

Ранее портал «Новый Севастополь» сообщал, что парад кораблей Черноморского флота будет организован в Севастополе по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить