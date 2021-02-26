Путин обсудил с членами Совбеза реализацию соглашения по Карабаху

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил реализацию соглашения по урегулированию в Нагорном Карабахе.
Путин обсудил с членами Совбеза реализацию соглашения по Карабаху
  • РИА Новости

«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования», — сказал Путин.

Он попросил членов Совбеза дать оценку работе российских миротворцев, сил МЧС и пограничников в Карабахе, а также рассказать о ходе сотрудничества с международными организациями и зарубежными партнёрами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил как «удовлетворительную и позитивную» роль российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.

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