Путин обсудил с членами Совбеза реализацию соглашения по Карабаху

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил реализацию соглашения по урегулированию в Нагорном Карабахе.

«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования», — сказал Путин.

Он попросил членов Совбеза дать оценку работе российских миротворцев, сил МЧС и пограничников в Карабахе, а также рассказать о ходе сотрудничества с международными организациями и зарубежными партнёрами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил как «удовлетворительную и позитивную» роль российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.