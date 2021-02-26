Путин обсудил с членами Совбеза реализацию соглашения по Карабаху
- РИА Новости
«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования», — сказал Путин.
Он попросил членов Совбеза дать оценку работе российских миротворцев, сил МЧС и пограничников в Карабахе, а также рассказать о ходе сотрудничества с международными организациями и зарубежными партнёрами.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил как «удовлетворительную и позитивную» роль российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.