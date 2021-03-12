«Грандиозный проект»: как Минобороны в рекордные сроки решило проблему Севастополя с водой

Военные строители за 115 дней построили в Крыму водозабор на реке Бельбек, который позволит решить проблему Севастополя с водой. Водозабор заработал 1 марта, пока на нём идут пусконаладочные работы. На полную мощность в 50 тыс. кубометров в сутки объект должен выйти до конца этой недели. RT побывал на новом объекте в преддверии его официального открытия, которое состоится 18 марта, когда будет отмечаться очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией.

В Крыму готовятся к официальному открытию водозабора, в рекордные сроки построенного военными строителями в устье реки Бельбек. Ввод его в эксплуатацию 1 марта стал важным шагом в обеспечении водной безопасности Севастополя.

Водозабор мощностью в 50 тыс. кубометров в сутки позволит дать временную передышку Чернореченскому водохранилищу — основному источнику пресной воды в городе. Это, в свою очередь, даст ему возможность наполниться за счёт паводковых вод и во всеоружии подойти к засушливому летне-осеннему периоду.

Строительная площадка водовода из реки Бельбек в Днепровский водовод. Строительство водозабора ведут специалисты Главного строительного управления №4 Минобороны России

РИА Новости

© Анна Садовникова

Как строили

Сложнейший технический объект с очистными сооружениями был построен в рекордные сроки, всего за 115 дней, сейчас он работает в режиме пусконаладки, чтобы специалисты могли разобраться с небольшими шероховатостями и устранить их.

По данным RT, уже в пятницу, 12 марта, начнёт работать последний из четырёх насосных агрегатов, после чего водозабор выйдет на полную мощность.

Построить его так быстро удалось за счёт грамотно организованного рабочего процесса — три бригады, собранные из лучших военных строителей со всей страны, трудились на объекте круглосуточно. Работы останавливались лишь на один день — 1 января. В пиковые моменты на объекте задействовали до 700 человек и около 150 единиц техники.

Кстати, именно эти военные строители в прошлом году построили в кратчайшие сроки по всей стране госпитали для больных COVID-19.

Всё оборудование — отечественное. По расчётам специалистов, оно должно прослужить не один десяток лет. В целях безопасности водозабор на всём протяжении огорожен забором и оснащён камерами видеонаблюдения — доступ к нему посторонних лиц исключён.

Как рассказал RT представитель военно-строительного комплекса Минобороны Тимофей Беликов, всё управление полностью автоматизировано и осуществляется с компьютерного терминала.

«Здесь нет никаких громоздких шкафов и миллиарда кнопок. Компьютер и клавиатура. Программное обеспечение, алгоритмы, разработанные для данной станции, позволяют всему комплексу работать как единое целое. По сути, оператор только смотрит на экран и реагирует на все возможные гипотетические аварии, которые, кстати, продублированы звуковым сопровождением. Его задача — эти проблемы устранять, принимать решения. Ему не надо нажимать на кнопку и включать насос — насос сам включится. Но если вдруг будет такая задача, он сможет это сделать и в ручном режиме», — говорит Беликов.

Вид на город Севастополь

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

По его словам, алгоритмы разработаны таким образом, что в случае возникновения нештатной ситуации насос отключиться самостоятельно.

«Например, если сработали температурные датчики, они дают сигнал в контроллер, который, в свою очередь, закроет задвижку, остановит насос и оповестит оператора должным образом. Оператор-диспетчер направит штатную единицу на проверку работы данного агрегата. При этом он сможет по камерам видеонаблюдения, расположенным в каждом здании, смотреть, как ремонтник осуществляет данную работу», — поясняет Беликов.

Он отмечает, что строительство велось с соблюдением всех экологических норм. Чтобы не нарушать экологический баланс, из Бельбека будет забираться не более 30% стока, а в качестве компенсационных мероприятий в реку выпустили 90 тыс. мальков различных видов рыб.

По поручению президента

Строительство водозабора было инициировано после встречи главы Севастополя Михаила Развозжаева с Владимиром Путиным в начале сентября 2020 года. На тот момент и. о. губернатора рассказал президенту о проблеме с водоснабжением и способах её решения, и Путин пообещал дать соответствующее поручение правительству.

«Вашу просьбу по поводу водоснабжения, безусловно, обсудим и будем поддерживать», — пообещал президент Развозжаеву, отметив крайнюю важность данного вопроса.

Предварительно местными специалистами уже было разработано 17 различных вариантов отбора воды из различных речек. По всем были сделаны технико-экономические обоснования, сравнивали стоимость работ, скорость строительства.

В частности, власти всерьёз рассматривали проект водозабора на реке Коккозка, однако в конечном итоге в октябре 2020 года был выбран вариант с Бельбеком.

Река Бельбек

© Alltre / Wikimedia Commons

«Проект водозабора из реки Коккозка и водозабор на Бельбеке — оба прорабатывались в советское время. Чем был хорош проект Коккозки — вода не нуждалась в дополнительной очистке, она могла сразу поступать в Чернореченское водохранилище. Но при этом требовалась прокладка сложного трубопровода, который бы шёл по природоохранной территории. Сам ковш был бы меньшего диаметра, но тоже строился бы в природоохранной зоне. Это требует сложных согласований и экспертиз, — рассказал RT губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Кроме того, на первом этапе были опасения жителей посёлков в районе русла реки. Люди переживали, что, когда водозабор будет построен, колодцы и прочие водохозяйственные сооружения пострадают. Таких рисков не возникало, но прохождение трубопровода по природоохранной территории имело большие риски. Водозабор на Бельбеке также просчитывался в советское время, здесь гораздо меньше экологических ограничений. Необходимо было правильно согласовать пояса охраны, разобраться с правильным расположением объекта, пересмотреть его с точки зрения современных технологий. В конечном итоге выбор был сделан в пользу Бельбека. Проект реализован при полной поддержке жителей Верхнесадовского муниципалитета», — добавил губернатор.

Крым, Байдарская долина, Чернореченское водохранилище

© 17Rising17 / Wikimedia Commons

По словам главы региона, благодаря новому водозабору со следующего года можно будет полноценно регулировать баланс воды в Чернореченском водохранилище: «На весь период паводка мы сможем не использовать воду основного источника — Чернореченского водохранилища — а использовать воду из Бельбека. Журналисты ставят этот проект в один ряд с Крымским мостом, аэропортом «Симферополь», трассой «Таврида», Балаклавской ТЭС. И это правильно. Сегодня водозабор на реке Бельбек — масштабный грандиозный проект, который не менее значим, поскольку решает важную проблему вододефицита. Конечно, с учётом развития города баланс потребления воды может расти, поэтому мы смотрим сейчас дополнительные возможности: идёт геологоразведка, прорабатывается вопрос строительства опреснительных установок».