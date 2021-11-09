В Москве констатировали, что прошлогодние договорённости по Карабаху «в целом выполняются»

Министерство иностранных дел России отмечает, что зафиксированные в заявлении от 9 ноября 2020 года договорённости по ситуации в Нагорном Карабахе «в целом выполняются», а Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации всех его положений.

«При участии российских миротворцев с 2 декабря 2020 года в общей сложности возвращены 122 военнопленных и удерживаемых лиц. Из них Армении вернули 105, Азербайджану — 17. В свою очередь, азербайджанской стороне передано три пакета карт минных полей», — сообщил МИД.

Ведомство также сообщило, что российские миротворцы активно участвуют в налаживании мирной жизни в регионе, туда регулярно доставляется гуманитарная помощь, также там проводится разминирование территории.

«Намерены совместно с партнёрами последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, сформулированные в заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января 2021 года», — добавили в министерстве.

МИД напомнил о важности снижения напряжённости на азербайджано-армянской государственной границе и призвал к скорейшему запуску процесса её делимитации с последующей демаркацией.

Как ранее рассказали в Кремле, встреча президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в режиме видео-конференц-связи готовится.

9 ноября 2020 года Пашинян, Алиев и Путин подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно положениям документа, с 10 ноября останавливаются боевые действия, стороны конфликта остаются на занятых позициях и проводят обмен пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.