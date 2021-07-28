«Договорённость о перемирии при посредничестве России»: что известно об эскалации напряжённости между Баку и Ереваном

В ночь на 28 июля министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в агрессивных действиях. В результате перестрелки с применением миномётов погибли и пострадали несколько военнослужащих с обеих сторон. К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня — посреднические усилия к этому приложило командование миротворческих сил России. По мнению экспертов, замороженный конфликт между закавказскими республиками иногда будет приводить к очагам напряжённости. При этом для изменения текущего положения дел сторонам необходим прямой диалог с участием России.

В ночь на среду, 28 июля, между Арменией и Азербайджаном произошёл очередной эпизод напряжённости. Государства обвинили друг друга в агрессии, при этом в результате эскалации есть погибшие и пострадавшие.

Так, азербайджанское Минобороны сообщило, что с 00:50 по местному времени (23:50 мск 27 июля) подразделения Вооружённых сил Армении обстреляли из стрелкового оружия и гранатомётов позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

В результате инцидента пострадали двое азербайджанских военнослужащих, им немедленно оказали первую медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает.

«Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры. Мы ещё раз заявляем, что Армения несёт полную ответственность за эскалацию напряжённости вдоль государственной границы между двумя странами», — говорится в сообщении.

В Ереване, в свою очередь, заявили, что подразделения ВС Азербайджана около 03:40 по местному времени (02:40 мск) напали на армянские позиции. Отмечалось, что локальные бои шли в течение нескольких часов. В результате погибли трое армянских солдат, ещё четверо пострадали.

«По состоянию на 13:00 ситуация на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы стабильная, режим прекращения огня в основном соблюдается. На остальных участках границы ситуация также относительно спокойная», — приводит сообщение армянского Минобороны агентство Sputnik Армения.

При этом в МИД указали, что страна использует весь свой военно-политический инструментарий в соответствии с международным правом.

Достижение перемирия

К утру 28 июля стало известно, что Армения и Азербайджан достигли перемирия. Посреднические усилия в этом вопросе оказала Россия.

«При посредничестве командования миротворческих сил России достигнута договорённость о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. В данный момент договорённость в основном выполняется», — сообщили в армянском Минобороны.

В ведомстве также указали, что в ходе ночной перестрелки обе стороны применили огнестрельное оружие и миномёты: «Линия соприкосновения не изменилась, приграничная обстановка находится под контролем подразделений ВС Армении».

В Баку подчеркнули, что приняли к исполнению российскую инициативу.

«С нашей стороны была принята инициатива российской стороны о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе с 10 часов утра по бакинскому времени (09:00 мск). Несмотря на это, Армения продолжает создавать напряжённость и обстреливать азербайджанские позиции с дополнительным использованием танков и 120-миллиметровых миномётов», — заявили в оборонном ведомстве Азербайджана.

«Рано или поздно придут к диалогу»

В мире существует несколько десятков подобных замороженных конфликтов, каждый из них развивается по своему, отдельному сценарию, заявил RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, в случае между Арменией и Азербайджаном накопились недопонимание и враждебность на национальном уровне, которые преодолеть очень трудно, и это станет возможно только при изменении политической атмосферы в этих государствах.

«Пока этого не будет, они будут воспринимать друг друга как врагов. Поэтому эскалации напряжённости будут, на мой взгляд, продолжаться, просто они могут быть разной степени интенсивности. Лучше когда нет войны и вооружённого конфликта», — сказал он.

При этом заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов добавил, что единственным конструктивным способом разрешения ситуации и прекращения конфликта является продолжение прямого диалога при участии России.

«Россия в данном случае является единственной стороной, действия которой направлены на конструктив. Не на расширение своей сферы влияния, не на усиление позиций в регионе, а именно на конструктивное разрешение противоречий между двумя народами, с каждым из которых мы находимся в близости в рамках межгосударственных объединений: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, диалог между Ереваном и Баку должен завершиться демаркацией границ.

«Потому что именно на границе сейчас наиболее сложная ситуация, с другой стороны — диалог по поводу Нагорного Карабаха, его статуса — вот две линии, которые должны быть содержанием данного диалога. Я думаю, что Армения и Азербайджан рано или поздно придут к данному диалогу, поскольку он взаимовыгоден и он является единственным условием мирного сосуществования народов в регионе, а это, в свою очередь, является единственным средством для поступательного, динамичного развития двух стран», — заявил Шаповалов.

Напомним, что 27 сентября 2020 года возобновились вооружённые столкновения между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвинили друг друга в обострении.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно положениям документа, с 10 ноября останавливаются боевые действия, стороны конфликта остаются на занятых позициях и проводят обмен пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.

12 мая 2021 года на армяно-азербайджанской границе произошёл новый инцидент. По мнению Еревана, азербайджанские военные пытались провести работы по «корректировке границы» в одном из приграничных районов Армении. Никол Пашинян заявил, что подразделения ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

Единая тюркская армия

Между тем, 28 июля в азербайджанских СМИ появились сообщения о том, что Баку и Анкара ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. Якобы подобное заявление сделал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Позднее агентство Sputnik Азербайджан уточнило, что председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже заявлял, что пока в рамках договорённостей проводятся совместные военные учения.

«Совместные мероприятия запланированы и в сфере военного сотрудничества. Работа по этим соглашениям ведётся. Наш главный девиз — одна нация и два государства. Вокруг этого было проведено много переговоров и договорённостей», — сказал он.

Также на russian.rt.com «Надёжный контроль»: как запуск российско-турецкого центра может повлиять на урегулирование карабахского конфликта

Добавим, что накануне спикеры парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию.

Мустафа Шентоп, комментируя это соглашение, выразил уверенность, что оно внесёт вклад в обеспечение безопасности в регионе и будет способствовать дальнейшему развитию отношений между «тремя братскими странами».