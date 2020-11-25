Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район в Карабахе

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Подразделения Вооружённых сил Азербайджана вошли в Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе, сообщили в Министерстве обороны республики.
Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район в Карабахе
  • Reuters

«Согласно трёхстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны Азербайджана добавили, что в районе проводится разминирование и подготавливаются горные дороги по маршруту движения для прохода войск.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил перешедшие под контроль республики Физулинский и Джебраильский районы в Нагорном Карабахе.

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