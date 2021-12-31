Укрепление оборонного потенциала: как проходило перевооружение российской армии в 2021 году

Важнейшим событием в сфере перевооружения российской армии в уходящем году эксперты назвали поставку в войска первых образцов зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей». Эта система способна сбивать цели на дальности 600 км. Её поставки должны заметно повысить оборонительный потенциал России. Также в 2021 году Вооружённые силы РФ получили модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) А-50У и впервые применили в боевых порядках пехоты робототехнические комплексы «Уран-9». Ещё одним достижением аналитики считают состоявшийся в декабре залповый пуск надводной модификации гиперзвуковой ракеты «Циркон». По данным Минобороны РФ, в уходящем году уровень выполнения гособоронзаказа по ремонту и модернизации военной техники достиг почти 100%.

В уходящем году шло интенсивное перевооружение российской армии. Арсенал ВС РФ пополнился несколькими типами вооружений нового поколения и глубоко модернизированными образцами техники, которая уже завоевала популярность в войсках.

«Техническая оснащённость»

Важнейшим событием в сфере перевооружения российской армии опрошенные RT эксперты назвали завершение государственных испытаний и поставку в войска первых образцов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей».

Новейшую систему обороны получило развёрнутое в Подмосковье объединение ПВО-ПРО, которое обеспечивает защиту Москвы и Центрального промышленного района.

Возможности С-500 позволяют перехватывать широкую номенклатуру средств воздушно-космического нападения противника. Однако основная «специализация» ЗРК — поражение баллистических ракет средней дальности и боевых частей ракет межконтинентального класса на финальном участке траектории полёта.

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Предположительная дальность ракет «Прометея» составляет около 600 км, что существенно больше, чем у комплекса ПВО С-400 «Триумф». Ещё одна важная особенность С-500 заключается в интеграции принципа раздельного решения задач по уничтожению аэродинамических и баллистических целей.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики, позволяющие уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе, позволяют с уверенностью сказать, что аналогов этой системе просто не существует», — заявил в июле в интервью «Красной звезде» начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Сергей Бабаков.

В комментарии RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что поставки С-500 существенно укрепят потенциал российской системы ПВО-ПРО.

«Появление «Прометея» в войсках — по–настоящему долгожданное событие. Специалисты «Алмаз-Антея» наделили С-500 рядом качеств, которые позволяют сделать вывод, что эта система будет надёжным средством защиты от ракетных атак, гиперзвукового оружия и сможет перехватывать объекты в ближнем космосе», — пояснил Литовкин.

Рассуждая в разговоре с RT на тему новинок, которые получила российская армия в этом году, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил большое значение передачи войскам модернизированного авиационного комплекса дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) А-50У.

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора А-50У

© Объединенная авиастроительная корпорация

В конце декабря 2021 года о поставке этого самолёта сообщила пресс-служба «Ростеха». Это седьмая подобная машина, которая была передана ВКС. Восьмой по счёту борт Воздушно-космические силы должны получить в 2023 году.

Разработчики А-50У — Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева и АО «Концерн радиостроения «Вега» (входит в «Росэлектронику» корпорации «Ростех»).

«Модернизированный А-50У получил новую электронику с большей производительностью и быстродействием, что позволило нарастить возможности функционального программного обеспечения. Усовершенствована система отображения обстановки на рабочих местах операторов — установлены новые ЖК-мониторы большой размерности и разрешения», — говорится на сайте «Ростеха».

Проведённая модернизация позволила самолёту ДРЛО обнаруживать принципиально новые типы летательных аппаратов, а также одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация, добавляют в госкорпорации.

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Наряду с этим использование современной бортовой аппаратуры позволило уменьшить массу самолёта, что в свою очередь привело к повышению дальности полёта и времени на выполнение задач.

Как рассказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев, самолёты ДРЛО «являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления».

«От их технической оснащённости, производительности установленных радиоэлектронных систем и лётных характеристик зависит скорость обнаружения и противодействия воздушным объектам потенциального противника, что подтверждено полученным боевым опытом», — заявил Михеев.

Конкретные характеристики А-50У официальные лица не разглашают. Однако в открытых источниках можно найти информацию, что модернизированный самолёт способен сопровождать в несколько раз больше целей. В зависимости от типа наблюдаемого объекта дальность мониторинга машины может достигать 300, 400 и 600 км.

Комментируя ход перевооружения Сухопутных войск, Мураховский отметил важность новых поставок и расширения применения робототехнических комплексов (РТК) «Уран-9». Производство машины развёрнуто в подмосковном Нахабине в ОАО «766 управление производственно-технологической комплектации» (УПТК).

Робототехнический комплекс «Уран-9» на полигоне Мулино на учении «Запад-2021»

© mil.ru

В 2021 году «Уран-9» впервые был применён в боевых порядках общевойсковых подразделений. Дебют состоялся в ходе основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» в середине сентября в Нижегородской области на полигоне Мулино. В частности, РТК обеспечил смену позиций мотострелковых частей при ведении манёвренной обороны.

«Благодаря мощному универсальному вооружению робототехнический комплекс «Уран-9» способен уничтожать огневые точки и фортификационные сооружения противника, бороться с танками, боевыми бронированными машинами и живой силой, при этом не подвергая опасности жизни личного состава», — пояснили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ударный робот смонтирован на гусеничной платформе. Его снаряжённая масса не превышает 12 т. Длина РТК составляет 5,6 м, ширина — 2,5 м, высота — 3,1 м, максимальная скорость движения — не менее 35 км/ч, запас хода — 200 км. «Уран-9» управляется по радиоканалу на дальности не менее 4 км.

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РТК спроектирован по модульному принципу, что позволяет ставить на него различные типы вооружения. В базовом варианте машина оснащается 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм модернизованным пулемётом Калашникова (ПКТМ), пусковыми контейнерами управляемых ракет «Атака» и реактивными пехотными огнемётами РПО ПДМ-А «Шмель-М». Дальность поражений целей зависит от времени суток. Днём «Уран-9» может наносить удары на расстоянии до 5 км, ночью — до 3,5 км.

В области морских вооружений ключевым событием опрошенные RT эксперты назвали прошедшие в этом году испытания модификации гиперзвуковой ракеты «Циркон» для надводных кораблей. В 2022 году ВМФ получит первые серийные образцы этого уникального боеприпаса.

В планах Минобороны РФ — оснастить «Цирконами» корабли проектов 22350, 23560, 20385 и крейсер проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов», который после модернизации станет самой мощной надводной платформой в мире. Скорость полёта боеприпаса составляет 9 Махов, дальность — свыше 1 тыс. км. Ракета способна поражать как морские, так и наземные цели.

«Можно сказать, что в этом году мы получили фактически гиперзвуковую ракету «Циркон» надводного базирования. В декабре состоялся залповый пуск, который подтвердил возможность боевого применения этой ракеты по корабельным группировкам противника, обладающим развитой системой противовоздушной и противоракетной обороны», — пояснил Мураховский.

«На необходимом уровне»

Как считают эксперты, успехи перевооружения российской армии в уходящем году были обеспечены за счёт качественного выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). Уровень его выполнения по закупкам составил 99,4%, по ремонту и модернизации — 99,7%. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Комментируя ход перевооружения ВС РФ, президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году «была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота».

«В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%. Активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. Часть из них — (гиперзвуковые. — RT) комплексы «Авангард» и «Кинжал» — поставлены на боевое дежурство», — подчеркнул глава государства.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

© РИА Новости / Илья Питалев

Виктор Мураховский считает, что в 2021 году военному ведомству и оборонной промышленности удалось при сравнительно невысоких финансовых затратах обеспечить «на необходимом уровне боеготовность Вооружённых сил».

Аналогичной точки зрения придерживается и основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. В комментарии RT он заявил, что плановые темпы перевооружения не изменились, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19.