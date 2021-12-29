Космический грузовик: как новый разгонный блок «Персей» улучшит показатели тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5»

С космодрома Плесецк впервые была запущена тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» с новым разгонным блоком «Персей». Об этом сообщили в Минобороны России. Все предстартовые операции и сам старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль пуска осуществляли наземные средства Космических войск ВКС. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил военных с успешным запуском ракеты-носителя, отметив, что осталось дождаться работы «Персея». Разгонный блок должен будет доставить габаритно-массовый макет полезной нагрузки на целевую геостационарную орбиту. Эксперты подчёркивают, что вместе «Персеем» «Ангара-А5» станет одной из самых экологически чистых ракет в мире и будет использоваться российскими ВКС для наращивания спутниковой группировки.

С испытательного космодрома Минобороны РФ Плесецк впервые запустили тяжёлую ракету-носитель «Ангара-А5» с новым разгонным блоком «Персей». Последний должен будет вывести габаритно-массовый макет полезной нагрузки на целевую геостационарную орбиту. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

«В понедельник, 27 декабря 2021 года, в 22:00 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил РФ проведён пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны подчеркнули, что все предстартовые операции и сам запуск ракеты прошли в штатном режиме под контролем наземных средств Космических войск ВКС России.

«Через три минуты после старта ракета-носитель «Ангара-А5» была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС РФ», — уточнили в министерстве.

Отмечалось, что разгонный блок «Персей» штатно отделился от третьей ступени «Ангары-А5» в расчётное время и начал выведение габаритно-массового макета полезной нагрузки на расчётную орбиту. Выведение будет происходить по типовой девятичасовой трёхимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Военных и других участников запуска с успешным стартом ракеты-носителя поздравил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчёт космодрома Плесецк, руководство и коллектив центра Хруничева, НПО «Энергомаш», НПЦАП, ЦЭНКИ с успешным пуском тяжёлой «Ангары»! Пошла, родимая! Теперь ждём работу разгонного блока «Персей» РКК «Энергия»», — написал он в Twitter.

Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчёт космодрома Плесецк, руководство и коллектив Центра Хруничева, НПО "Энергомаш", НПЦАП, ЦЭНКИ - с успешным пуском тяжелой "Ангары"!

Пошла, родимая!

Теперь ждем работу разгонного блока "Персей" разработки РУК "Энергия". pic.twitter.com/gnMmYM86IK — РОГОЗИН (@Rogozin) December 27, 2021

В пресс-службе «Роскосмоса» также отметили, что нынешний полёт показал: испытания «Ангары» развиваются точно по плану.

«В будущем году ожидается завершение работ по строительству стартового стола для носителей этого типа на космодроме Восточный. Ещё через год — первый её пуск с нового российского космодрома», — добавили в компании.

В борьбе за экологию

Разгонный блок (РБ) «Персей» является модернизированной версией блока, создававшегося для предшественника «Ангары» «Протона-М». Его разработчик — ракетно-космическая корпорация «Энергия». По данным РИА Новости, в РБ используется новая система управления, увеличены топливные баки и изменениям подверглась пневмогидравлическая система.

Также в программе «Космическая среда» от 1 мая 2019 года на канале «Роскосмос ТВ» отмечалось, что разгонный блок «Персей» работает на нетоксичных компонентах топлива — смеси керосина и кислорода.

Как отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с RT, в предыдущих модификациях РБ использовались агрессивные и токсичные виды ракетного топлива на основе гептила.

«Поэтому новый разгонный блок «Персей» можно назвать экологичным», — сказал Моисеев.

По его словам, «Персей» был сконструирован под конкретные задачи ракеты-носителя «Ангара-А5».

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«Новый разгонный блок немного мощнее старого. Соответственно и выводить груза может больше. Изменена пневмогидросистема, улучшилась электроника», — считает эксперт.

В свою очередь научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в комментарии RT отметил, что испытания «Персея» ожидались уже давно.

«Потому что те блоки, которые сейчас применяют, — это либо блок ДМ, его возраст больше 50 лет, он прекрасно работает, но наблюдается, этого не избежать, моральное старение, либо блок «Бриз», либо «Фрегат». «Бриз» и «Фрегат» сильно похожи, но им тоже немало лет», — пояснил Эйсмонт.

У тому же, подчеркнул он, сегодня актуальны экологически безопасные решения для космической отрасли, а «Бриз» и «Фрегат», использующие гептил, этим похвастаться не могут.

Ракета-конструктор

Нынешний запуск тяжёлой «Ангары» стал третьим по счёту. Предыдущие два состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

«Ангара» является современным семейством российских ракет-носителей с разной степенью грузоподъёмности. Они созданы на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Эти УРМ представляют собой законченную конструкцию из баков окислителя и горючего, соединённых проставкой, и двигательного отсека. УРМ-1, который используется для первой и второй ступеней ракеты-носителя оснащён жидкостным реактивным двигателем РД-191, а УРМ-2 (для верхних ступеней) — двигателем РД-0124А.

Чтобы построить ракету лёгкого класса («Ангара-1.2») требуется 1 УРМ, а для тяжёлого класса («Ангара-А5») — 5 УРМ. Таким образом стартовая масса «Ангары-1.2» составляет 171 т, а «Ангары-А5» — 773 т.

Среди государственных заказчиков комплексов — госкорпорация «Роскосмос» и Минобороны РФ. Головное предприятие-разработчик — ГКНПЦ имени Хруничева.

Как поясняется на сайте разработчика, «Ангара-1.2» сможет выводить на опорную орбиту 3,5 т полезной нагрузки, а «Ангара-А5» — 24 т.

Как в свою очередь подчёркивалось на сайте «Роскосмоса», данный космический ракетный комплекс создаётся «с применением исключительно отечественной элементной базы».

Ракета-носитель «Ангара-5» заменит использующиеся сегодня РН «Протон», которые были разработаны ещё в советские годы и используют высокотоксичное топливо. При этом стоимость её производства будет превышать стоимость «Протона». Изначально называлась цифра в 7 млрд руб., однако в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что стоимость в рамках контракта с Минобороны ниже.

«Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 миллиардов рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ», — цитировало агентство РИА Новости заявление госкорпорации.

Помимо этого, в «Роскосмосе» уточнили, что стоимость снизится ещё после переноса производства в Омск и предположительно составит 4 млрд руб.

РН «Ангара-А5»

AP

© Russian Defense Ministry Press Service

Сделано в России

Эксперты отмечают, что очередной успешный запуск «Ангары» демонстрирует её надёжность и перспективность в плане полноценной замены «Протона-М». К тому же, уточняют аналитики, «Ангара» целиком производится в России, что делает её строительство независимым от иностранных комплектующих.

«России нужна тяжёлая ракета на замену «Протона», ракета, которая может быть использована с российских космодромов — с Плесецка и с Восточного — для вывоза тяжёлых грузов на орбиту, создания нашей новой орбитальной станции и дальнейших полётов летательных аппаратов к планетам солнечной системы. Это очень важное достижение», — сказал в беседе с RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

По его мнению, главной задачей сейчас является снижение стоимость производства РН, чтобы она была рентабельна и эффективна с экономической точки зрения.

«Ведь «Ангара» пока ещё никак не проявила себя на рынке в отличие от «Протона», который более широко известен и покупаем. Необходимо, чтобы она совершала запуски сначала российских спутников, потом иностранных спутников, показала свою надёжность, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей», — пояснил аналитик.

С ним согласен и Иван Моисеев. По его мнению, преемнице «Протона» потребуется время, чтобы зарекомендовать себя.

«Высокая цена и отсутствие статистики — это беда любой новой ракеты. Однако «Ангара-А5» благодаря своей модульной системе удобна в производстве. Но ей всё равно нужно будет время, чтобы набрать статистику и серийность», — уточнил эксперт.

Пока же, считает Михаил Александров, «Ангара-А5» будет использоваться российскими ВКС для наращивания спутниковой группировки.

«Нам такая ракета, как «Ангара-А5», способная нести тяжёлые грузы, очень нужна для вывода военных спутников. Она будет служить наращиванию и обновлению спутниковой группировки», — резюмировал эксперт.