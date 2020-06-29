Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость производства ракеты-носителя «Ангара-А5» составляет 7 млрд руб., что в три раза превышает стоимость производства ракеты «Протон-М»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовый отчёт Центра Хруничева за 2019 год.

Отмечается, что организация в рамках консолидации «внутреннего резерва» осуществляет реализацию ряда мероприятий.

«Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН "Ангара" с текущего уровня 7,0 миллиарда рублей до уровня 4,0 миллиарда рублей к 2024 году», — указано в тексте.

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.

Ранее стало известно, что брак, который был допущен на ракете-носителе «Протон-М» в 2015—2016 годах, будет устранён для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103».