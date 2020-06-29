«Роскосмос» назвал стоимость ракеты «Ангара» для Минобороны

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В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что стоимость каждой ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5» для Минобороны России в рамках контракта составила менее 5 млрд рублей.
«Роскосмос» назвал стоимость ракеты «Ангара» для Минобороны
  • © roscosmos.ru

«Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 млрд рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ», — приводит РИА Новости сообщение «Роскосмоса».

Так, отметили, что высокая стоимость ракеты «Ангара-А5» объясняется её сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением.

Подчёркивается, что после запуска серийного производства замкнутого цикла себестоимость изделия снизится.

Как ранее стало известно из документов Центра Хруничева, стоимость производства ракеты-носителя «Ангара-А5» составляет 7 млрд рублей, что в три раза превышает стоимость производства ракеты «Протон-М».

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