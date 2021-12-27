Рогозин поздравил «Роскосмос» с завершением пусковой кампании 2021 года
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«Поздравляю родной «Роскосмос» с успешным и безаварийным завершением пусковой кампании 2021 года! Молодцы!» — написал Рогозин в Twitter.
Как отмечает ТАСС, по числу пусков ракет космического назначения «Роскосмос» в 2021 году сравнялся с 2019 годом, запустив 25 ракет с четырёх космодромов: Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.
Ранее сообщалось, что ракета космического назначения «Ангара-А5», стартовавшая с космодрома Плесецк, взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.