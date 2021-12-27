Ракета «Ангара-А5» после старта с Плесецка взята на сопровождение средствами ВКС

Ракета космического назначения «Ангара-А5», стартовавшая с космодрома Плесецк, взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Стартовавшая в 22:00 мск с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения «Ангара-А5» в расчётное время — 22:03 мск — принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Ранее сообщалось, что запущенные с Байконура британские спутники OneWeb выведены на орбиту.