Ракета «Ангара-А5» после старта с Плесецка взята на сопровождение средствами ВКС

Короткая ссылка
Ракета космического назначения «Ангара-А5», стартовавшая с космодрома Плесецк, взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.
Ракета «Ангара-А5» после старта с Плесецка взята на сопровождение средствами ВКС
  • © roscosmos.ru

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Стартовавшая в 22:00 мск с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения «Ангара-А5» в расчётное время — 22:03 мск — принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Ранее сообщалось, что запущенные с Байконура британские спутники OneWeb выведены на орбиту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить