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Делегации из 72 стран подтвердили участие в форуме «Армия-2022»

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Делегации из 72 стран подтвердили участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2022» в Московской области.
Делегации из 72 стран подтвердили участие в форуме «Армия-2022»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом сообщает Life.ru.

«На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях форума. Представить образцы своей продукции планируют около полутора тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных», — заявил замглавы Минобороны России Павел Попов на брифинге для иностранных военных атташе.

Помимо 289 мероприятий, зарубежных партнёров ждёт показ вооружений, военной и специальной техники. Запланированы переговоры и деловые встречи.

Форум состоится 15—21 августа.

Ранее сообщалось, что Минобороны открыло на своём сайте аккредитацию для представителей российских и зарубежных СМИ на Х Московскую конференцию по международной безопасности.

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