Минобороны открыло аккредитацию для СМИ на Х Московскую конференцию по безопасности
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Аккредитацию можно пройти до 8 августа включительно.
Десятая, юбилейная, конференция по международной безопасности состоится в Москве 16 августа.
Для того чтобы аккредитоваться на конференцию, необходимо заполнить форму на сайте.
Ранее сообщалось, что на Международный военно-технический форум «Армия-2022», который будет проходить 15—21 августа в Московской области, приглашены почти 130 официальных делегаций иностранных государств.