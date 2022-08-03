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Минобороны открыло аккредитацию для СМИ на Х Московскую конференцию по безопасности

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Минобороны открыло на своём сайте аккредитацию для представителей российских и зарубежных СМИ на Х Московскую конференцию по международной безопасности.
Минобороны открыло аккредитацию для СМИ на Х Московскую конференцию по безопасности
  • © mil.ru

Аккредитацию можно пройти до 8 августа включительно. 

Десятая, юбилейная, конференция по международной безопасности состоится в Москве 16 августа.

Для того чтобы аккредитоваться на конференцию, необходимо заполнить форму на сайте.

Ранее сообщалось, что на Международный военно-технический форум «Армия-2022», который будет проходить 15—21 августа в Московской области, приглашены почти 130 официальных делегаций иностранных государств.

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