Минобороны открыло аккредитацию для СМИ на Х Московскую конференцию по безопасности

Минобороны открыло на своём сайте аккредитацию для представителей российских и зарубежных СМИ на Х Московскую конференцию по международной безопасности.

Аккредитацию можно пройти до 8 августа включительно.

Десятая, юбилейная, конференция по международной безопасности состоится в Москве 16 августа.

Для того чтобы аккредитоваться на конференцию, необходимо заполнить форму на сайте.

Ранее сообщалось, что на Международный военно-технический форум «Армия-2022», который будет проходить 15—21 августа в Московской области, приглашены почти 130 официальных делегаций иностранных государств.