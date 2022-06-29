На форум «Армия-2022» приглашены почти 130 официальных делегаций

На Международный военно-технический форум «Армия-2022», который состоится в Московской области, приглашены почти 130 официальных делегаций иностранных государств.

«В этом году на форум приглашены официальные делегации и предприятия промышленности 129 иностранных государств. На сегодняшний день уже 7 государств выразили своё намерение сформировать национальные экспозиции», — заявил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России Александр Осадчук на брифинге для военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

Как отметил Осадчук, форум будет проходить 15—21 августа, в одно время с Армейскими международными играми и Московской конференцией по международной безопасности, что позволит гостям и участникам максимально эффективно организовать свою работу.

В ходе тематических дней военно-технического сотрудничества 16 и 17 августа представителям иностранных делегаций на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка продемонстрируют возможности образцов продукции военного назначения, вооружения, военной и специальной техники.

Статическая экспозиция будет представлена в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

В 2021 году в работе форума участвовали делегации 117 иностранных государств.