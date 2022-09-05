Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Украине силы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе есть силы, которые выступают за сокращение помощи Украине, однако они «в меньшинстве».

«Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сторонники сокращения помощи Украине. — RT), но которые в меньшинстве», — цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель принял участие в межпарламентской конференции ЕС в Праге. Главной темой была поддержка Украины Евросоюзом и санкции против России.

Он также заявил, что «нельзя дать России возможность» использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные страны Европейского союза.