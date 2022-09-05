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Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Украине силы

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе есть силы, которые выступают за сокращение помощи Украине, однако они «в меньшинстве».
Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Украине силы
  • РИА Новости

«Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сторонники сокращения помощи Украине. — RT), но которые в меньшинстве», — цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель принял участие в межпарламентской конференции ЕС в Праге. Главной темой была поддержка Украины Евросоюзом и санкции против России.

Он также заявил, что «нельзя дать России возможность» использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные страны Европейского союза.

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