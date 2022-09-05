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Боррель прокомментировал усталость граждан ЕС от санкций

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прокомментировал усталость граждан Европейского союза от санкций.
Боррель прокомментировал усталость граждан ЕС от санкций
  • Legion-Media

Соответствующее заявление он сделал в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны... Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса, а также подчёркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ряде стран ЕС прошли протесты, например, 4 сентября в немецком Кёльне прошла демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине, а 3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.

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