Боррель прокомментировал усталость граждан ЕС от санкций

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прокомментировал усталость граждан Европейского союза от санкций.

Соответствующее заявление он сделал в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны... Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса, а также подчёркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ряде стран ЕС прошли протесты, например, 4 сентября в немецком Кёльне прошла демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине, а 3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.