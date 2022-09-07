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Захарова заявила об использовании Киевом ситуации с ЗАЭС для терроризирования

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала возможность признания руководства Украины террористами на официальном уровне, с учётом обстрелов ЗАЭС и других действий.

«Если Вы говорите о таком расхожем выражении, как государственным терроризм, то с юридической точки зрения наше государство его не приемлет. Там целый ряд юридических объяснений, почему мы не воспринимаем эту западную наработку», — сказала Захарова, отвечая на вопрос RT.

При этом она добавила, что, безусловно, действия Киева с точки зрения методологии подпадают под определение террористических.

 «Безусловно, конечно, то, что они делают, и в контексте Запорожской АЭС, это прямое терроризирование с использованием ядерного объекта», — сказала Захарова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не считает серьёзной инициативу экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Небензя подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает безопасность станции.

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