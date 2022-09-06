Небензя: Россия не считает серьёзным предложение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не считает серьёзной инициативу экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

«Это несерьёзно. Если будет проведена демилитаризация этого (объекта. — RT), то украинская сторона немедленно займёт (территорию. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Небензя подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает безопасность станции.

Постпред обратил также внимание на то, что на ЗАЭС не размещена военная техника, а есть только те, кто охраняют станцию.

«На станции нет тяжёлой артиллерии», — констатировал Небензя.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг станции.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что эксперты МАГАТЭ закрыли глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ.