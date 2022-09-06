Небензя: Россия не считает серьёзным предложение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
- РИА Новости
«Это несерьёзно. Если будет проведена демилитаризация этого (объекта. — RT), то украинская сторона немедленно займёт (территорию. — RT)», — цитирует его ТАСС.
Небензя подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает безопасность станции.
Постпред обратил также внимание на то, что на ЗАЭС не размещена военная техника, а есть только те, кто охраняют станцию.
«На станции нет тяжёлой артиллерии», — констатировал Небензя.
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.
В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг станции.
Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что эксперты МАГАТЭ закрыли глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ.