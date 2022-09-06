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Небензя: Россия не считает серьёзным предложение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не считает серьёзной инициативу экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Небензя: Россия не считает серьёзным предложение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
  • РИА Новости

«Это несерьёзно. Если будет проведена демилитаризация этого (объекта. — RT), то украинская сторона немедленно займёт (территорию. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Небензя подчеркнул, что Россия полностью обеспечивает безопасность станции.

Постпред обратил также внимание на то, что на ЗАЭС не размещена военная техника, а есть только те, кто охраняют станцию.

«На станции нет тяжёлой артиллерии», — констатировал Небензя.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг станции.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил, что эксперты МАГАТЭ закрыли глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ.

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