Рогов: эксперты МАГАТЭ закрыли глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«В своём итоговом докладе миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей», — рассказал он РИА Новости.
Рогов отметил отсутствие в докладе конкретных призывов к украинской стороне остановить обстрелы станции, несмотря на то, что эксперты МАГАТЭ получили доказательства причастности ВСУ к обстрелам Запорожской АЭС.
Он также усомнился в честности, прозрачности и смелости МАГАТЭ.
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.
В нём ведомство, в частности, заявило, что обстрелы станции и её окрестностей должны быть прекращены для поддержания физической целостности ЗАЭС.