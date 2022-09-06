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Рогов: эксперты МАГАТЭ закрыли глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в своём итоговом докладе после визита на Запорожскую АЭС проигнорировали обстрелы станции со стороны украинских военных. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов: эксперты МАГАТЭ закрыли глаза на ситуацию с обстрелами ЗАЭС со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«В своём итоговом докладе миссия МАГАТЭ закрыла глаза на ситуацию с обстрелами атомной электростанции со стороны Украины и устранилась от своих служебных обязанностей», — рассказал он РИА Новости.

Рогов отметил отсутствие в докладе конкретных призывов к украинской стороне остановить обстрелы станции, несмотря на то, что эксперты МАГАТЭ получили доказательства причастности ВСУ к обстрелам Запорожской АЭС.

Он также усомнился в честности, прозрачности и смелости МАГАТЭ.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что обстрелы станции и её окрестностей должны быть прекращены для поддержания физической целостности ЗАЭС.

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