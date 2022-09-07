Захарова прокомментировала визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.

Захарова выразила надежду на то, что представители МАГАТЭ «так просто не сдадутся» и их не постигнет участь Организации по запрещению химического оружия.

«У меня есть уверенность, что профессионалы остаются, и это вопрос профессиональной чести и достоинства», — отметила она.

По её словам, пример с ОЗХО должен стать поучительным для всех.

«Пример с ОЗХО должен стать поучительным для всех международных структур, инспекторов организаций, что может стать с хорошей правильной созданной на базе международного права организацией, если она в один момент поднимает лапы и позволяет кому-то вмешиваться в свою работу», — сказала Захарова.

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС. В нём ведомство заявило, что обстрелы станции и её окрестностей должны быть прекращены для поддержания физической целостности ЗАЭС.